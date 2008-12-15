Ющенко высказался против коалиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказался категорически против создания коалиции НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат от НУ-НС Анатолий ГРИЦЕНКО, рассказывая об итогах встречи Президента с частью фракции НУ-НС.

По его словам, Президент категорически отверг «коалицию трех» и высказался за формирование в парламенте ситуативного большинства для принятия тех или других законов.

«Но он не всех убедил», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Также, по его словам, Президент достаточно четко объяснил депутатам, что он против проведения досрочных выборов.

В свою очередь, народный депутат от НУ-НС Ксения ЛЯПИНА, рассказывая о встрече, отметила, что Президент не видит сегодня перспективы преодоления последствий экономического кризиса с помощью создания коалиции НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО высказался за проведение своеобразного круглого стола с участием всех политических сил, которые бы без популизма выработали шаги для преодоления последствий кризиса.

«Вопрос коалиции – это 335-й вопрос, который сейчас просто не актуален. Не о чем говорить», - сказала К.ЛЯПИНА, отметив, что сегодня «нет никакой веры, что правительство ТИМОШЕНКО будет выполнять то, что записано в коалиционном соглашении».

В то же время она отказалась говорить, будет создана коалиция или нет, сославшись на то, что во фракции НУ-НС разные мнения по этому поводу. «Зарекаться я не буду», - сказала К.ЛЯПИНА.