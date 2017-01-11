Занятость трудоспособного населения Украины на сегодня составляет почти 53% - Рева

13:32, 11 января 2017
Разное
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Министр отметил, что из 26 миллионов человек трудоспособного возраста на сегодня имеют официальную работу лишь около 16 миллионов человек.

Рева отметил, что официально работает только 52,6% трудоспособного населения / Фото УНИАН

Процент занятости трудоспособного населения Украины на сегодняшний день составляет 52,6%, сообщил на заседании Кабинета министров Украины министр социальной политики Андрей Рева.

"Количество занятых на сегодня составляет 52,6% от количества трудоспособного населения в Украине", - сказал Рева.

Он отметил, что из 26 миллионов человек трудоспособного возраста на сегодня имеют официальную работу лишь около 16 миллионов человек.

Рева также добавил, что низкий уровень заработной платы украинцев и недостаток рабочих мест для квалифицированных работников провоцирует масштабную миграцию части населения страны.

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"Такое состояние рынка труда приводит к масштабной миграции населения. Наличие значительного количества рабочих мест без требования к квалификации и низкий уровень оплаты труда приводит к тому, что люди уезжают в другие страны в поисках лучшей судьбы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил реформировать государственную служба занятости и перейти от финансирования безработных к созданию новых рабочих мест.

Количество официальных безработных в Украине, по данным Госстата, на ноябрь прошлого года составляло 337,9 тысяч человек.

Правительство закладывает в качестве макропоказателя на 2017 год уровень безработицы в 8,6%.

По информации крупнейшего ресурса с поиска работы и сотрудников компании Work.ua, количество вакансий на рынке труда Украины в 2016 году увеличилось в среднем по стране по сравнению с 2015 годом на 62%.

Согласно проведенному исследованию экспертно-аналитического центра "HeadHunter Украина", за 2016 год количество вакансий на рынке труда Украины выросло в среднем по стране на 46% по сравнению с 2015 годом.

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Теги: #Рева#трудоустройство#работа