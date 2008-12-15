Главное на 15 декабря (день)

Основная новость первой половины сегодняшнего дня касается бюджетной сферы. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заверяет, что до Нового года Верховной Радой будут приняты и государственный бюджет, и программа деятельности правительства на 2009 год. Об этом она заявила сегодня на совещании с членами Кабинета министров по вопросам разработки макропоказателей на 2009 год.

Премьер подчеркнула, что принятие бюджета и программы деятельности правительства до Нового года является целью как правительства, так и созданной в парламенте коалиции.

Она сообщила, что сегодня утром во время встречи с Председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным было найдено взаимопонимание работать именно в этом направлении с целью преодоления негативных явлений в Украине.

Премьер также заверила, что расчет макропоказателей на 2009 год, которые сегодня обсуждаются на правительственном совещании, рассчитывались с учетом заключений международных финансовых организаций. По словам премьера, она обратилась в Верховную Раду с просьбой рассмотреть на текущей неделе проект государственного бюджета на следующий год, который был летом т.г. подан правительством. Ю.Тимошенко отметила, что проект госбюджета был разработан еще до возникновения мирового финансового кризиса, и на сегодняшний день ни правительство, ни парламент не имеют права терять время. Доработать бюджет можно в процессе формирования экономической ситуации.

Между тем, глава Секретариата Президента Украины Виктор Балога отмечает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО не подпишет государственный бюджет на 2009 год, если в нем не будут предусмотрены расходы на внеочередные выборы.

Новость в банковской сфере. В Украине создана Ассоциация коллекторского бизнеса (АКБУ). Основная цель АКБУ – системный подход в работе с финансово-кредитными учреждениями, а также создание стандартов коллекторского бизнеса.

В состав учредителей Ассоциации коллекторского бизнеса Украины вошли "Укрборг", "Служба исполнения обязательств", Verdict (входит в группу компаний eCall), Credit Collection Group, "Европейское агентство по возврату долгов".

По данным АКБУ, несмотря на критическую ситуацию в банковском секторе, сегодня только 7% проблемной задолженности финансово-кредитных учреждений переданы в работу коллекторским компаниям. Рынок коллекторских услуг, по подсчетам Ассоциации, на сегодня составляет около 2,5 млрд. грн. (на АКБУ приходится 1,875 млрд. грн.).

В Ассоциации считают, что на сегодня около 30% заемщиков имеют просрочки по погашению кредитов, в то время как в августе этот показатель составлял 5%.

Есть новость на валютном рынке. Пункты обмена валют в центре Киева сегодня покупают доллар США в среднем по 7,75 грн., продают – за 8,00 грн.

Средний курс доллара в коммерческих банках Киева достиг 7,70/7,95 грн., евро – 10,00/10,50 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«ПриватБанк»: доллар США – 7,60/7,90 грн., евро – 10,00/10,55 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,75/7,95 грн., евро – 10,00/10,30 грн.;

«Украгазбанк»: долар США – 7,70/7,95 грн., евро – 10,15/10,60 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,60/7,99 грн., евро – 10,10/10,90 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 7,70/7,95 грн., евро – 10,00/10,60 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,65/7,85 грн., евро – 10,20/10,40 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня составляет: 1 доллар США - 7,4731 грн., 1 евро - 9,969115 грн.

Отметим, со 2 декабря 2008 г. Нацбанк постановлением №408 отменил ограничения на наличном валютном рынке.

Ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре и октябре т.г., соответственно.

Новость в сфере страхования. Какие-либо нарушения в части соблюдения национальной акционерной страховой компанией (НАСК) «Оранта» требований по платежеспособности, формированию и размещению страховых резервов не выявлены. Об этом говорится в сообщении Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг), размещенном на официальном сайте ведомства.

Комиссия обеспокоена подобной практикой в конкурентной борьбе на страховом рынке и считает ее неприемлемой.

«Необходимым условием развития классического страхового рынка, которое будет способствовать росту культуры страхования в стране, является информационная открытость и прозрачность страховщиков, - отмечает Госфинуслуг. – Раскрывая свои финансовые показатели участникам страхового рынка, страховщики способствуют привлечению инвестиций и новых технологий в страхование, а также формированию конкурентоспособного и прозрачного рынка, что позволит избежать фактов недобросовестной конкуренции».

Напомним, 10 декабря на многие электронные почтовые ящики было отправлено сообщение о якобы банкротстве НАСК «Оранта».

В частности, в сообщении отмечалось, что с 1 января 2008 года ответственность по полисам НАСК «Оранта» будет переложена на ряд «партнерских страховых компаний», список которых будет опубликован на сайте СК. Сообщение содержало логотип компании, а также номер телефона call-центра НАСК «Оранта». Руководство НАСК «Оранта» исключает причастность конкурентов к распространению через спам-рассылку информации о якобы банкротстве компании.

Новость для пользователей услугами железнодорожного транспорта. Стоимость пассажирских перевозок в международных поездах с 14 декабря выросла на 15%.

Это нововведение следует из приказа министра транспорта и связи Иосифа Винского №1037 от 18 августа 2008 года”.

Напомним, данным приказом тарифы предусмотрено повысить лишь в вагонах второго класса в среднем на 15%. Новый график и новые тарифы вводятся (или подтверждаются действующие) ежегодно со второго воскресенья декабря.

Тарифы, установленные для международного сообщения Восток-Запад, являются предельными и применяются при вычислении стоимости билета за проезд пассажиров по территории Украины, перевозки багажа и стоимости плацкарта в спальных вагонах Украины (за весь путь следования). Тарифы на перевозку пассажиров дифференцируются в зависимости от расстояния поездки, категории поезда и вагона. Стоимость билета для детей в возрасте от четырех до двенадцати лет составляет 50% стоимости билета взрослого пассажира, а стоимость плацкарта равняется стоимости плацкарта взрослого пассажира.

Новость по энергоситуации в столице. Премьер-министр Украины Ю.Тимошенко считает, что отключение тепла и горячего водоснабжения в Киеве в конце прошлой недели было спланированной мэром столицы Леонидом Черновецким политической провокацией.

По ее мнению, свидетельством того, что вышеуказанные действия имели провокационный характер, является сегодняшнее пикетирование здания Кабмина сторонниками Блока Черновецкого, выступающими против отключения воды и тепла, в то время как еще с воскресенья горячее водоснабжение и отопление в столице уже появилось.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что тепло и горячая вода появились в квартирах киевлян в воскресенье благодаря вмешательству в ситуацию правительства.

Напомним, ограничение снабжения природного газа на киевские ТЭЦ началось 4 декабря. В результате действий газоснабжающих организаций, температура теплоносителя от ТЭЦ «Киевэнерго» уменьшилась до 41° С вместо необходимой 74° С, а 11 декабря было прекращено горячее водоснабжение от сетей, питающихся от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

В “Киевэнерго” утверждают, что мероприятия по временному прекращению горячего водоснабжения потребителям позволило сохранить минимальный уровень отопления и избежать аварийного отключения оборудования ТЭЦ, что привело бы к непоправимым последствиям.

Ограничение газоснабжения компании произошло из-за отсутствия денежных поступлений от КГГА как компенсации разницы расходов на производство и тарифом на тепловую энергию.

Еще одна новость для киевлян. Сегодня Антимонопольный комитет Украины (АМК) принял решение о возбуждении дела против Киевской городской государственной администрации по признакам антиконкурентных действий при установлении тарифов на водоснабжение, теплообеспечение и водоотвод для предпринимателей. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Антимонопольного комитета Александр Мельниченко.

По его словам, КГГА при установлении тарифов нарушила основные принципы – доступность, прозрачность, проведение общественных слушаний и экономическую обоснованность тарифов. При этом решение КГГА было обнародовано на ее официальном сайте за семь дней до ввода в действие.

При этом КГГА совершила действия, которыми склоняла «Киевводоканал» к нарушениям конкурентного законодательства.

Напоследок о политике. Президент Украины Виктор Ющенко считает, что вопрос формирования коалиции является внутренним вопросом парламента, но ожидает от народных депутатов действенных шагов. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина Ванникова.

Между тем, народный депутат от НУ-НС Анатолий Гриценко заявил, что Президент высказался категорически против создания коалиции НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина.

По его словам, Президент категорически отверг «коалицию трех» и высказался за формирование в парламенте ситуативного большинства для принятия тех или других законов. «Но он не всех убедил», - сказал А.Гриценко.

Также, по его словам, Президент достаточно четко объяснил депутатам, что он против проведения досрочных выборов.