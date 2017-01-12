Руководитель столичной таможни отрекся от семейных брокерских фирм, получавших самые жирные потоки (документ)

Исполняющий обязанности начальника Киевской городской таможни ДФС Сергей Тупальський впервые прокомментировал скандальное журналистское расследование, в котором раскрываются масштабы заработков семьи таможенника, пишет "Главком".

Напомним, по данным журналистских расследований, только Тупальський заходит управлять тем или иным таможенным постом, он пытается перенаправить "жирные" потоки на близкую к себе фирму.

В конце 2016 года в распоряжении издания попала информация правоохранителей, которая передает реальные масштабы "таможенного бизнеса" и методы заработка в этой службе. Информация касается Киевской городской таможни, которую, по данным СМИ, взяла "в оборот" семья нынешнего исполняющего обязанности руководителя и по совместительству начальника таможенного поста "Столичный" Сергея Тупальського.

Инструментом для монетизации должности Тупальського, по информации правоохранителей, является таможенно-брокерская компания ООО "Триумф-СВ", которую он основал еще в 2010 году вместе с родным братом Александром. Масштабы "триумфа-СВ" не впечатляют: официально на предприятии работает только один человек, а уставный фонд фирмы составляет 100 гривен. Несмотря на это, именно через эту контору, близкую к руководителю столичной таможни, проходит оформление значительной части грузов на посту "Столичный".

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Когда с января по август 2015 года Тупальський возглавлял другой таможенный пост – "Святошин", то и там оформлением грузовых таможенных деклараций начало заниматься ООО "Триумф-СВ". Причем до прихода нового руководителя на "Святошин" про эту фирму там вообще никто не слышал, но по его руководству за восемь месяцев через нее прошли 475 таможенных деклараций. Компания растамаживает целую кучу, казалось бы, не связанных между собой товаров: сантехнику, мебель, сумки, трубопроводную арматуру.

Как говорится в информации правоохранителей, схема сделки выглядит таким образом. Основными клиентами-импортерами "Триумф-СВ" является полдесятка ООО "АСТП", "Интел-резерв", "Тэлбот", "Трикер", "Визард". В каждой из них, как и в "Триумфе", работает по одному человеку, кроме того, в одной из этих фирм нет корпоративного сайта. Все эти пять фирм сотрудничают с одинаковыми иностранными контрагентами-продавцами: Actifinance Sp. z o.o.,Ukrprom – servis spol. s r.o, Momant a s, Baltex Capital S. A., о деятельности которых в интернете также мало информации.

Также, по данным оперативников, семейству Тупальських принадлежит еще целый ряд фирм, кроме "Триумфа-СВ". Это киевское ООО "Групп СВ", ЧП "Дагаз-СВ", что базируется в Ровно, ООО "Внешнеторговая компания "Евразия" из Ильичевска Одесской области.

Тупальський в ответе на запрос издания отрицает доказанные следствием факты и упрямо заявляет, что ни он, ни члены его семьи не имеют отношения к таможенно-брокерских компаний ЧП "Триумф-СВ" и ООО "Групп СВ", ЧП "Дагаз-СВ", ООО "Внешнеторговая компания "Евразия".

Как отмечает сайт "Депо", самое интересное в этой истории другое – месяц назад, жена брата Тупальського подтвердила, что по адресу, где они проживают зарегистрирована "Триумф-СВ", а сам Тупальський говорит, что эта компания когда-то принадлежала брату, но он ее продал вместе с юридическим адресом. Формально он прав, но возникает логический вопрос, существует ли еще хоть одна фирма в мире, которая имеет миллионные обороты и при этом не имеет возможности взять себе офис за 300-400 долларов? И еще один не менее логичный вопрос, а не переживает брат Тупальського, что какие-то люди используют его помещения, как юридический адрес для такой специфической деятельности, как таможенное оформление миллионных грузов?

При этом, как пишет "Депо", Тупальський также отмечает, что ЧП "Триумф-СВ" создан за 4 года до начала его службы в таможенных органах Украины. Но он не говорит, что тогда фирма была зарегистрирована на его брата, а ее расцвет начался именно с приходом Тупальського на таможню.