Главное на 15 декабря (вечер)

Приватизационная одиссея. Виктор ЮЩЕНКО называет преждевременным и неуместным вопрос кадровой ревизии в Фонде государственного имущества Украины, сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО призывает правительство и коалицию проводить кадровую политику после формирования и обнародования социально-экономических приоритетов. По его мнению, сегодня нет документов, которые определяют принципы деятельности правительства, в частности, по Фонду госимущества.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что, по убеждению Президента, приоритетной задачей в сфере приватизации является увеличение финансовых поступлений за счет эффективного управления вместо бездумной и неэффективной распродажи государственного имущества в условиях кризиса. «Именно с учетом этих заданий должна формироваться кадровая политика и назначаться соответствующие руководители», - подчеркнула пресс-секретарь Президента.

Падение гривни продолжается. В понедельник, 15 декабря, на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту в очередной раз обновили исторический максимум. Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,8250/7,9150, к 11:00 цены выросли - 7,9100/7,9850. К закрытию ценовые уровни достигли нового максимума - 8,2500/8,3300.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2750/0,2835, а к 11:00 цены поднялись до 0,2780/0,2860. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2865/0,2950. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,8130(+0,0627).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3430/32, а к 16:00 выросли до 1,3565/67. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5050/10,6355, к 11:00 цены ушли вверх до 10,6380/10,7490. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли нового рекордного уровня в 11,1870/11,3055.

Нацбанк установил на 16 декабря следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 765.3800 (на 15 декабря – 747.3100)

100 EUR – 1034.0284 (на 15 декабря – 996.9115)

10 RUR – 2.7516 (на 15 декабря – 2.6874)

Важные макроэкономические данные. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в октябре составило 1 млрд. 910,1 млн. долл. против 1 млрд. 526 млн. долл. в октябре 2007 года.

По данным Госкомстата, в октябре т.г. против октября 2007 года экспорт товаров вырос на 30,5% - до 5 млрд. 674,4 млн. долл., импорт, соответственно, на 29,1% - до 7 млрд. 584,5 млн. долл.

Также сообщается, что отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-октябре 2008 года составило 16 млрд. 069 млн. долл. против 8 млрд. 190,4 млн. долл. за 10 мес. 2007 года (также отрицательное сальдо).

По данным Госкомстата, по итогам января-октября 2008 года экспорт товаров составил 59 млрд. 423,6 млн. долл., импорт - 75 млрд. 492,6 млн. долл. По сравнению с январем-октябрем 2007 года, экспорт увеличился на 48,4%, импорт - на 56,5%.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-ноябре 2008 года вырос на 20,5% по сравнению с январем-ноябрем 2007 года - до 220 млрд. 756,3 млн. грн.

По данным Госкомстата, наибольшие темпы роста розничного товарооборота по итогам января-ноября т.г. были зафиксированы в Луганской - 30,2% (6 млрд. 988,8 млн. грн.), Хмельницкой – 27,1% (4 млрд. 434,7 млн. грн.) и Днепропетровской – 25,7% (20 млрд. 322,6 млн. грн.) областях.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-ноябре увеличили добычу природного газа на 1,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 18,1 млрд. куб. м. Согласно сообщению Госкомстата, в январе-ноябре добыча нефти в Украине сократилась на 5,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 2,831 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-ноябре увеличилась на 0,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 991 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного – сократилась на 8,3% – до 795 млн. куб. м.

Глобальный кризис. Мировая экономика начнет выходить из кризиса в конце 2009 - начале 2010 года, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик СТРОСС-КАН. Об этом сообщает Reuters.

"2009-й будет очень тяжелым годом, январские данные, скорее всего, окажутся хуже, чем в январе 2008 года", - сказал Д.СТРОСС-КАН, добавив, что в январе МВФ, вероятно, понизит прогноз роста мировой экономики на 2009 год.

Несмотря на вероятность начала оздоровления экономики в конце будущего года, существует множество рисков для экономического роста, отметил Д.СТРОСС-КАН.