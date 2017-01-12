Рост экономики Германии ускорился до максимума за пять лет

Экономика Германии по итогам 2016 года ускорилась на 0,2 п. п., до 1,9%.

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Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (DeStatis).

Согласно статистическим данным, это максимальный показатель с 2011 года, когда ВВП вырос на 3,7%.

Также сообщается, что в 2015 году ВВП Германии вырос на 1,7%, в 2014 году — на 1,6%. Среднее значение темпов роста за 10 лет составило 1,4%.

Ранее ЦБ Германии увеличил прогноз по росту ВВП в стране.