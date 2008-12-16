АНОНС на 16 декабря 2008 г.

Президент Украины Виктор Ющенко проведет совещание с главами местных госадминистраций по вопросам преодоления задолженности по выплатам зарплат и критического состояния выполнения общенациональных целевых программ. Во время совещания также будут обсуждены проблемы массового отключения теплоснабжения.

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Пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Очередное заседание Согласительной рабочей группы УСПП -ГНАУ. Вопросы: итоги работы Согласовательной рабочей группы за год, состояние возмещения НДС членам УСПП Крюковскому вагоностроительному заводу и ООО Инвестиционной вагонной компании; совершенствование налогового законодательства по вопросам лизинга. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, президент Аграрной конфедерации Украины Леонид Козаченко, заместитель председателя ГНА Украины Сергей Лекарь и др.

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Брифинг министра труда и социальной политики Украины Людмилы Денисовой и председателя Правления Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного по выплатам пенсий в 2009 году.

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Под председательством и.о.председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко состоится специальное заседание, посвященное рассмотрению дела о повышении Киевской властью стоимости проезда в городском электротранспорте. Речь пойдет об установлении КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс» тарифов на метро и соответственно троллейбус и трамвай, о необоснованности которых в Комитет поступило мотивированное представление министра экономики.

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Брифинг на тему: «Государственная жилищно-коммунальная инспекция: законным ли и обоснованным является решение КГГА о значительном повышении тарифов на содержание жилья и отопления? Результаты проверок» . Участники: министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко; первый зам.министра, начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Александр Мазурчак; первый зам.начальника Государственной жилищно-коммунальной инспекции Владимир Кирюшин.

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В НБУ пресс-конференция Временного администратора Проминвестбанка относительно планов стабилизации финансового состояния Проминвестбанка

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По итогам Первого заседания по вопросам реализации проекта международной технической помощи при финансировании Европейского Союза по программе ТАСІC «Поддержка интеграции Украины в пан-европейскую транспортную сеть TEN-T» состоится пресс-конференция председателя руководящего комитета – зам.министра транспорта и связи Украины Игоря Урбанского и руководителя группы экспертов проекта Дагласа Разбаша.

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Пресс-конференция депутата Киевсовета, экс-министра топлива и энергетики, экс-руководителя АК «Киевэнерго» Ивана Плачкова на тему: «Отключение горячей воды, тепла и света: причины, последствия, перспективы. Мероприятия на уровне столицы и страны». Во время пресс-конференции Иван Плачков обнародует свои предложения по усовершенствованию системы тарифообразования на коммунальные услуги.

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Пресс-конференция: "Таможенные брокеры могут начать забастовку из-за действий Государственной таможенной службы". Участники: директор Ассоциации таможенных брокеров Украины Николай Мироненко, глава общественного совета при Гостаможслужбе Украины Сергей Трусов, исполнительный директор ЧП "Сервис–2004" г.Ужгород Роберт Зелди, ген.директор Ассоциации международных экспедиторов Украины Юрий Приходьмо и др.

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Круглый стол: "Коснется ли кризис интернет-рекламы в Уанете?". В мероприятии примут участие представители: интернет-агентств, крупнейших рекламодателей интернет-рекламы, Всеукраинской рекламной коалиции и Украинской ассоциации интернет-рекламы, исследовательских компаний, крупнейших площадок Уанета.

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К Международному дню мигранта Фонд Арсения Яценюка «Open Ukraine» проведет международный круглый стол «Украинская трудовая миграция: реалии, вызовы и ответы», на котором участники обсудят результаты исследований по проблемам трудовой миграции в Украине и зарубежный опыт формирования современной миграционной политики. Состоится пресс-брифинг, на котором будут обнародованы результаты трех исследований по проблемам трудовой миграции в Украине, проведенных при поддержке фонда в 2008 году.

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11-30 в УНИАН пресс-конференция, инициированная Всеукраинской Ассоциацией Автомобильных Импортеров и Дилеров (ВААИД) на тему: “Повышение ввозной пошлины, принятое ВРУ 11.12.08р., опять повлечет значительный рост цен на импортированные автомобили”. Вопросы: Ставка ввозной пошлины и негативные последствия ее изменения; Дальнейшая перспектива развития автомобильного рынка страны. Участники: Станислав Щербина, президент ВААИД и президент ООО «Автомобильная группа «Кадиллак, Шевроле» (Cadillac, Chevrolet, Hummer); Олег Назаренко, ген.директор ВААИД; Роман Кузьмин, член Правления ВААИД, генеральный менеджер ПИИ «Тойота-Украина» (Toyota); Богдан Кульчицкий,член Правления ВААИД, ген.директор ООО «Винер Импортс Украина, ЛТД.» (Ford, Jaguar, Land Rover, Porsche, Volvo); Максим Рабинович, член правления ВААИД, директор по стратегическому и корпоративному развитию Концерна «НИКО» (Mitsubishi).

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Укрзолото” объявляет о начале масштабного социального проекта «Золотые сердца», направленного на поддержку детей-сирот и детских домов, а также в целом - на развитие благотворительности в Украине. Приглашены: генеральный директор ООО «Укрзолото» Елена Юрина, директор Радомышльской школы-интерната для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки Надежда Предко.

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15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Общество "Знання" дало отпор рейдерам: победа в Верховном суде Украины”. Участники: Василий Кушерец, председатель правления общества «Знання», Андрей Семидидько, директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины, Сергей Коломиец, заместитель директора Антирейдерского союза предпринимателей Украины, Анатолий Мороз, адвокат, представитель интересов общества «Знання» в суде.