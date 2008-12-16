Луганская область добивается защиты шахтерских поселков

В ходе совещания по решению социально-экономических и экологических проблем шахтерских городов и поселков Луганской области, пострадавших вследствие ликвидации угольных предприятий председатель Луганской облгосадминистрации Александр АНТИПОВ предложил участникам совещания подписать Протокол-Соглашение. В документе отражены четыре базовых направления совместной работы.

В рамках реализации Протокола-соглашения планируется: 1) добиться изменений действующего законодательства в части признания депрессивными 72 населенных пункта Луганской области, пострадавших вследствие бездумного закрытия шахт; 2) одобрить План безотлагательных действий по решению социально-экономических и экологических проблем шахтерских городов и поселков Луганской области с тем, чтобы в кратчайшие сроки утвердить этот План на правительственном уровне.

Кроме того, в Протоколе-соглашении предлагается создать на уровне облгосадминистрации и Минуглепрома временную рабочую группу, которую возглавят два сопредседателя в ранге первых заместителей губернатора и Министра, с тем, чтобы обеспечить результативный контроль за исполнением всех решений, которые приняты в результате данного совещания.

По словам Александр АНТИПОВА очень серьезный блок рассматриваемых вопросов выходит за рамки полномочий облгосадминистрации и Минуглепрома. Поэтому планируется ходатайствовать перед Кабинетом министров Украины о включении в состав этой временной рабочей группы руководителей других профильных министерств: Министерства финансов, Министерства регионального строительства, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, экономики, экологии, труда.

Луганск.15 декабря. УНИАН. Участники сегодняшнего совещания по решению социально-экономических и экологических проблем шахтерских городов и поселков Луганской области, пострадавших вследствие ликвидации угольных предприятий, подписали Протокол-Соглашение.

Как передает корреспондент УНИАН, в документе отражены четыре базовых направления совместной работы.

В рамках реализации Протокола-соглашения планируется:

- добиться изменений действующего законодательства в части признания депрессивными 72 населенных пункта Луганской области, пострадавших вследствие закрытия шахт;

- одобрить План безотлагательных действий по решению социально-экономических и экологических проблем шахтерских городов и поселков Луганской области с тем, чтобы в кратчайшие сроки утвердить этот план на правительственном уровне.

Кроме того, в соответствии с Протоколом-соглашением, предлагается создать на уровне облгосадминистрации и Минуглепрома временную рабочую группу, которую возглавят два сопредседателя в ранге первых заместителей губернатора и министра, с тем, чтобы обеспечить результативный контроль за исполнением всех решений, которые приняты в результате данного совещания.

Как отметил председатель Луганской облгосадминистрации Александр АНТИПОВ, очень серьезный блок рассматриваемых вопросов выходит за рамки полномочий облгосадминистрации и Минуглепрома. Поэтому планируется ходатайствовать перед Кабинетом министров Украины о включении в состав этой временной рабочей группы руководителей других профильных министерств: Министерства финансов, Министерства регионального строительства, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, экономики, экологии, труда.