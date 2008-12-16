Крым на Новый год ожидает 40 тысяч туристов

Автономная Республика Крым планирует принять на новогодние праздники порядка 40 тысяч туристов.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил заместитель министра курортов и туризма Крыма Игорь КОТЛЯР.

По его словам, новогодние туры "были выкуплены несколько раньше, чем начали проявляться первые тенденции кризиса". "Новогодние праздники пройдут у нас, я уверен, если не на уровне прошлого года, то с незначительным снижением, но это не будет резкое падение. В прошлом году у нас подходило к 45-47 тысячам ("новогодних" туристов), думаю, что в этом году будет порядка 40 тысяч", - сказал И.КОТЛЯР.

Он отметил, что гостиничные комплексы и санаторно-курортные учреждения, чьи руководители не будут "гнаться за долларом" и "задирать цены", будут заполнены на Новый год.

И.КОТЛЯР также сообщил, что предприятия, которые предлагают активный отдых, гостиницы и пансионаты подготовили ряд новых развлекательных программ на новогодние праздники. "Новый год удивит своей новизной тех, кто решит его праздновать в Крыму", - сказал заместитель министра курортов АРК.

Начальник отдела по курортам и туризму Ялтинского городского совета Константин ЗАПОРОЖЕЦ сообщил УНИАН, что если в прошлом году в Ялте на новогодние праздники отдыхало 13 тысяч человек, то в этом году ожидается до 10 тысяч. "Это осторожный прогноз. Кто сейчас может спрогнозировать? - сказал К.ЗАПОРОЖЕЦ. - Мы считаем, что будет небольшое снижение, но, дай Бог, чтобы мы ошиблись".

Из-за финансового кризиса вероятно снижение числа "новогодних" туристов на Крымском полуострове, считает главный редактор каталога "Курорты Крыма" Александр БУРДОНОВ. "Крым, конечно, ожидает, что все будет хорошо, все "гонят" оптимизм", - сказал он.

"Запланировать сейчас, что будет в конце года никто не может: то ли все рухнет, и доллар будет по 12 грн., то ли все упадет до 6-ти (грн. за доллар)... Все это создает напряженность, а человек принимает решение относительно отдыха, когда у него есть какая-то уверенность, то есть: у меня все нормально, я все "дырки" позакрывал, я могу позволить себе отдохнуть, - а если такая ситуация не складывается, то психологически трудно принять решение", - сказал А.БУРДОНОВ в комментарии УНИАН.

"Девять к одному, что будет меньше туристов: то ли на 20%, то ли на 50%. По ситуации на сегодня - на 50%, если до 25 числа ситуации (с долларом) выравнится - то на 20%", - заявил А.БУРДОНОВ. При этом он не исключил, что если часть украинских туристов, из числа тех, кто в прошлые годы отдыхал за пределами Украины, в этом году выберет отдых внутри страны, то Крым может получить заполняемость курортно-туристических объектов на все 100%. "Но пока такая ситуация не просматривается", - сказал эксперт.