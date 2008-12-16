Министр обещает шахтерским поселкам льготный уголь

Министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ пообещал решить проблему льготного угля для жителей Луганской области на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на совещании в Луганской облгосадминистрации, посвященном решению социально-экономических и экологических проблем городов и поселков Луганщины, в которых закрыты шахты.

"Весь льготный уголь для Луганской области - 50% нормы - будет закрыт на следующей неделе", - сказал министр.

На вопрос губернатора Луганской области Александра АНТИПОВА о том, когда будут погашены все долги по льготному углю, В. ПОЛТАВЕЦ ответил: "Я могу говорить о том, какая ситуация в этом году. Может, мне еще за 17-й год ответить? Мы вынуждены были потратить средства, выделенные на закупку льготного угля, на выплату зарплат».

Как сообщил в ходе совещания А. АНТИПОВ, около 106 млн. грн. было выделено из госбюджета для "Укруглеторфреструктуризации" для обеспечения льготным углем шахтерских поселков. 9 тысяч семей до сих пор не получили топлива. Остаются не погашенными долги перед людьми за 2004 и 2007 годы. Многие семьи вместо угля получили породу или черную глину - из-за того, что поставкой угля занимаются частные посредники, а не государственные предприятия.