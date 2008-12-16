НУ-НС собрал подписи в поддержку ”коалиции трех” - Арьев

Фракция НУ-НС собрала необходимое количество голосов в поддержку "коалиции трех", народные депутаты Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО и Роман ЗВАРИЧ подали в отставку с должностей руководителей фракции “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат от НУ-НС Владимир АРЬЕВ.

Депутат также отметил, что фракция “Наша Украина – Народная самооборона” собрала 37 подписей под решением о подписании коалиционного соглашения о создании коалиции между БЮТ, НУ-НС и Блоком Литвина.

В.АРЬЕВ отметил, что соответствующее решение было принято сегодня на заседании фракции.

Кроме того, отметил он, фракция поручила заместителю лидера фракции НУ-НС Борису ТАРАСЮКУ подписать соответствующее коалиционное соглашение.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря на заседании фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, на котором собирались подписи за создание коалиции с БЮТ и Блоком Литвина, удалось собрать только 36 голосов при необходимых 37.

В заседании фракции был объявлен перерыв до вторника.

В состав фракции НУ-НС входят 72 народных депутата.