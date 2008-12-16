НУ-НС готов подписать коалиционное соглашение

Коалиционное соглашение между БЮТ, блоком “Наша Украина – Народная самооборона” и Блоком Литвина будет подписано уже сегодня.

Об этом сегодня с трибуны ВР заявил заместитель лидера фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК.

Он напомнил, что сегодня большинство фракции НУ-НС одобрило соглашение о создании коалиции и поручило подписать это соглашение ему.

«И соглашение будет подписано сегодня», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Кроме того, он напомнил, что на заседании фракции лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО и его заместитель Роман ЗВАРИЧ подали в отставку. «Сегодня фракция изберет новое руководство, которое будет представлять фракцию, и которое не будет слушать инструкций извне», - добавил он.