Из ЕС и России вернутся мигранты-украинцы

Основатель Фонда «Open Ukraine», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет о целесообразности разработки мероприятий по поддержке трудовых мигрантов, которые в условиях мирового кризиса возвращаются на родину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня во время круглого стола «Украинская трудовая миграция: реалии, вызовы и ответы», который состоялся в Киеве.

«Сейчас мы столкнулись с новыми, кардинально другими обстоятельствами, которые влекут за собой возвращение трудовых мигрантов из Европы и России. Нам необходимо быть готовыми, чтобы обеспечить этих людей минимальными стандартами, а именно работой на украинской территории», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, государственный комитет статистики и украинский центр социальных реформ при поддержке его фонда «Open Ukraine» впервые провели исследование проблем трудовой миграции в Украине.

«Фактически, половина украинцев (которые выехали на работу за границу – УНИАН) работают в России, а вторая – в Европе. Свыше 25% из них - просто нелегальные трудовые мигранты», - сообщил он.

Согласно результатам исследования, около 30% мигрантов из Украины имеют временную регистрацию в иностранных странах, и около 35% - разрешение на трудоустройство.

«Пять процентов трудового потенциала Украины находится за рубежом, и средний возраст этих людей составляет 36 лет. Это активные люди, которые выехали за границу, которые нашли свою судьбу там, а не в Украине», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Учредитель фонда также сообщил, что на основании результатов исследования планируется разработать конкретный план действий по поддержке мигрантов, которые в ближайшее время вернутся в Украину из-за кризиса в странах, где они работали раньше.