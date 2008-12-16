Главное на 16 декабря (день)

Госкомстат сообщил данные по ВВП. Рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-ноябре т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 3,6%, в ноябре против ноября 2007 года зафиксирован спад на 14,4%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-ноябрь составил 875,376 млрд. грн., за ноябрь - 75,380 млрд. грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе-ноябре составлял 132%.

Наибольший прирост валовой добавленной стоимости в январе-ноябре 2008 года наблюдался в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве - на 18% и транспорте и связи - на 9,3%.

Наибольший спад в 16,1% был зафиксирован в строительстве.

В I квартале 2009 года эксперты прогнозируют дальнейшее падение ВВП в Украине от 7 до 10%. Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на совещании по вопросам преодоления задолженности по выплате зарплат и критического состояния выполнения общецелевых программ.

Президент отметил, что сегодня в украинской экономике наблюдаются тревожные тенденции, в том числе и из-за влияния мирового экономического кризиса. В частности, в ноябре текущего года реальный ВВП по сравнению с ноябрем прошлого года сократился на 14,4%.

Также продолжается спад промышленного производства. За 3 месяца, по словам Президента, такое падение составляло 28,6%, и сегодня промышленное производство в Украине перешло к отрицательному показателю.

«Эксперты прогнозируют дальнейшее обострение кризиса, в том числе и в первом квартале следующего года», - сказал Президент, отметив, что, по разным оценкам, падение ВВП в первом квартале будет составлять от 7 до 10%.

«Основная часть этой проблемы находится во внешнем секторе, который сдерживает развитие экспортно ориентированных отраслей, но нужно отметить, что все эти проблемы передаются и на внутреннее состояние, в частности на бюджетный процесс», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что даже высокая инфляция, которая сегодня сохраняется в Украине, не дает возможности правительству за счет инфляционных доходов покрывать дефицит бюджета.

Президент сказал, что в ноябре наблюдалось 1,5% инфляции – «это чрезвычайно высокий уровень инфляции». Однако, по его словам, она не покрывает дефицит центрального бюджета. Он отметил, что недополучение доходов в центральный бюджет планируется на уровне приблизительно 16 млрд. грн., а если учитывать и дефицит Пенсионного фонда, то недобор бюджета будет составлять 29,4 млрд. грн.

Президент также подчеркнул на совещании, что правительство требует продолжения «популистской бюджетной политики». Проект бюджета на 2009 год, который Министерство финансов предложило на последнем заседании Кабинета министров Украины, не был воспринят правительством.

«Проект бюджета, который был предложен на последнем заседании, был отклонен и не воспринимается в правительстве», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что правительство требует продолжения «популистской бюджетной политики». Такой бюджет, по его словам, является крайне опасным для развития экономики Украины.

Президент отметил, что в первом квартале текущего года оценочные расходы общего фонда госбюджета не позволяют профинансировать защищенные статьи расходов. «Дисбаланс этого показателя составляет 5,4 млрд. грн. Это, уважаемые коллеги, пример того, как популистские решения по бюджетным расходам приводят к тому, что Украина имеет базу, которая не балансируется даже на уровне защищенных статей. И поэтому нас ждут большие испытания по оптимизации государственных расходов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что нехватка денег для Пенсионного фонда в первом квартале следующего года, по имеющимся расчетам, составляет 4,2 млрд. грн., причем без учета средств для индексации. Несбалансированность бюджета в первом квартале следующего года, по имеющимся расчетам, может составить порядка 10 млрд. грн. «Нам предстоит очень большая работа, как сделать мобилизацию всего, чтобы эту трагическую цифру преодолеть и обеспечить график выполнения прежде всего социальных выплат и расходов по защищенным статьям", - подчеркнул Президент.

Он сообщил, что, по имеющимся расчетам, общий дефицит бюджета в 2009 году может составить 80 млрд. грн., и половина этой суммы приходится на Пенсионный фонд, 2 млрд. - на Фонд занятости.

В тоже время Арсений ЯЦЕНЮК (бывший председатель Верховной Рады Украины, народный депутат (фракция НУ-НС) считает, что фактический старт президентской кампании делает невозможным внесение в парламент реального государственного бюджета на 2009 год. «На себя такую ответственность никто не возьмет, а если даже возьмет и подаст такой бюджет – то никто на себя не возьмет ответственность проголосовать за реальный бюджет, который предусматривает существенное сокращение социальных расходов, фактически нулевой дефицит бюджета и максимальную экономию на всех ступенях, как украинской власти, так и отраслевых расходов. Политической воли на это нет, поскольку каждый мечтает увидеть себя в президентском кресле», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, необходимо законодательно выписать норму о финансировании любых досрочных выборов, поскольку Президент имеет полномочия по досрочному прекращению полномочий ВР, а с другой стороны – эти полномочия никоим образом не обеспечены законодательством. «И правительство, и парламент могут заблокировать проведение досрочных выборов даже в том случае, если указ Президента является абсолютно конституционным», - объяснил он. Народный депутат считает, что для приведения в норму этой ситуации целесообразно или предусматривать в каждом законе о государственном бюджете отдельную сумму на проведение досрочных выборов, или выписать отдельную процедуру финансирования досрочных выборов в случае существования конституционных оснований для принятия соответствующего указа Президента.

А.ЯЦЕНЮК считает лучшим вариантом создание отдельной процедуры финансирования досрочных выборов.

Глава государства также выступил за реструктуризацию долгов граждан по кредитам. По словам В.ЮЩЕНКО, необходимо понимать, что за каждой банковской операцией, например кредитом или депозитом, стоит простой человек.

«Нам нужно не забывать об одном: невозврат кредита какому-то банку - это невозврат банком чьего-то депозита», - сказал Президент.

Он призвал разработать оптимальный механизм обслуживания вышеназванных операций.

«Если мы действительно хотим заботиться об интересах человека, на самом высоком уровне мы должны договориться о максимально ритмичном обслуживании всех операций. Нет виноватых или правых в этой ситуации. Нам нужно сохранить солидарный подход, чтобы ни дебитор, ни кредитор не пострадали», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив необходимость внедрения механизмов рефинансирования и реструктуризации существующих долгов.

Нацбанк сегодня вышел на межбанк с валютными интервенциями. Как сообщили УНИАН в одном из коммерческих банков, курс купли-продажи Нацбанком валюты находится на уровне 7,64-7,66 грн./долл.

В то же время рыночные котировки находятся на уровне 8,3-8,5 грн. за доллар.

Средний курс покупки-продажи доллара в комбанках Киева достиг 8,05/8,50 грн., евро – 10,90/11,50 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару:

«ПриватБанк»: доллар США – 8,10/8,20 грн., евро – 11,00/11,40 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,10/8,60 грн., евро – 11,00/11,90 грн.;

«Украгазбанк»: долар США – 8,10/8,60 грн., евро – 10,90/11,83 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,90/8,50 грн., евро – 10,75/11,75 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 8,00/8,40 грн., евро – 10,50/11,50 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,05/8,35 грн., евро – 10,8756/11,33 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня составляет: 1 доллар США - 7,6538 грн., 1 евро - 10,340284 грн.

АМК рекомендовал КГГА в течение 10 дней снизить тарифы на проезд в столичном транспорте. Антимонопольный комитет рекомендовал Киевской городской государственной администрации, КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс» в течение 10 дней пересмотреть тарифы на проезд в коммунальном транспорте в сторону понижения.

«Мы усматриваем в действиях КГГА, «Киевпасстранса» и «Киевского метрополитена» признаки нарушения конкурентного законодательства. Мы будем предлагать им пересмотреть уровень тарифов в сторону уменьшения», - сказал и.о. председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он уточнил, что на это предоставляется 10 дней. По его словам, следующее заседание комитета по данному вопросу планируется провести 30 декабря.

Как отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО, если требования АМК не будут учтены, то к ответственности будут привлечены как коммунальные предприятия, так и КГГА, в частности, для коммунальных предприятий штраф может составить до 10% их годового оборота.

На заседании АМК также подчеркивалось, что при расчете тарифов на проезд были учтены необоснованные затраты. В частности, при расчете тарифа на проезд в киевском метрополитене безосновательно было включено 366 млн. грн., сообщила начальник Государственной инспекции по контролю за ценами Наталия НЕМОДРУК.