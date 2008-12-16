В Крыму рост промпроизводства

В течение января-ноября 2008 года индекс роста объемов производства в Автономной Республике Крым составил 105,4% по отношению к соответствующему периоду прошлого года (9-е место по Украине).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве промышленности, транспорта, связи и ТЭК АРК.

В частности, прирост объемов производства достигнут в перерабатывающей промышленности (6,6%) и на предприятиях по производству и распределению электроэнергии (7,7%).

За 11 месяцев 2008 года прирост объемов промышленного производства достигнут в 7 из 11 городов Крыма: Феодосии (18,8%), Ялте (12,3%), Армянске (5,1%), Симферополе (4,5%), Керчи (3,7%), Красноперекопске (3,5%), Евпатории (0,5%) и в 7 из 13 районах, имеющих работающие промышленные предприятия: Джанкойском (128,0%), Белогорском (71,2%), Кировском (56,1%), Ленинском (36,5%), Бахчисарайском (3,5%), Черноморском (2,6%), Красногвардейском (1,7%).

Экономическое положение отраслей промышленности Автономной Республики Крым в январе-ноябре 2008 года определяли 259 предприятий.