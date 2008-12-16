В ВР подписано соглашение о создании коалиции

В Верховной Раде Украины подписано соглашение о создании коалиции в составе фракций Блока Юлии Тимошенко, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина.

Как передает корреспондент УНИАН, от имени фракции БЮТ соглашение подписал ее руководитель Иван КИРИЛЕНКО, от НУ-НС – заместитель председателя фракции Борис ТАРАСЮК, от фракции Блока Литвина - ее лидер Игорь ШАРОВ. Председатель ВР Владимир ЛИТВИН отсутствовал на церемонии подписании соглашения.

И.КИРИЛЕНКО сообщил, что коалиция будет называться «Национальное развитие, стабильность и порядок». Он отметил, что в соглашение включены три ключевые предложения.

В частности, соглашением предусмотрено, что вопрос членства Украины в НАТО будет решаться по результатам всеукраинского референдума.

По словам И.КИРИЛЕНКО, Блок Литвина выдвигал предложение, которое касалось рынка земли. В соглашении предусмотрено, что продажа земли будет происходить после принятия ВР соответствующих законов.

И.КИРИЛЕНКО также сообщил, что третье предложение касалось признания участников национально-освободительной борьбы за независимость Украины. По его словам, соглашением предусмотрено принятие парламентом соответствующего закона.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что во время создания коалиции были соблюдены все процедуры и формальности, обусловленные Конституцией и законодательством Украины. «Теперь главный вопрос - функционирование коалиции. Пока Господь нам в этом отношении помогает», - добавил он.

Он отметил, что на сегодня ВР работает, заметив: «Живота не пожалеем, чтобы парламент работал».

В свою очередь, Б.ТАРАСЮК сказал, что коалиционное соглашение хотя и «лаконичное, но имеет большое содержание». По его словам, сегодня завершен процесс формирования коалиции «трех».

Лидер фракции Блока Литвина И.ШАРОВ отметил, что эта коалиция «нелегко нам далась». По его словам, главное, что парламент работает и законопроекты принимаются.