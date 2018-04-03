Баланс недели: Кабмин озаботился рабочими местами, МВФ пообещал скорое решение, а гривню заштормило

Украина на уходящей неделе начала выходить из состояния затянувшихся новогодних праздников, возвращаясь к привычному рабочему ритму. Стали просыпаться рынки и эксперты, обращая внимание на важные для экономики новости первых дней 2017 года.

Экономические эксперты, в первую очередь, обратили внимание на знаковое для страны сообщение Госстата о падении инфляции по итогам 2016 года до минимального для последних трех лет значения - 12,4%. К слову, в 2015 году этот показатель составлял 43,3%, а в 2014 году – 25%.

По мнению главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, одним из ключевых факторов роста потребительских цен в прошлом году стали тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые подорожали к 2015 году на 47%. За последние три года цена на газ для украинцев выросла в 8,6 раза. Согласно расчетам эксперта, стоимость отопления за этот период выросла в 5 раз (в том числе на 88% в 2016 году), а цены на электроэнергию - в 3 раза (60% в 2016 году).

Между тем, динамика цен на продукты питания на протяжении года была умеренной: показатель инфляции на эту группу товаров в 2016 году замедлился до 3,3% с 42% в 2015-ом. По мнению Белан, избежать более резкого скачка цен в этом сегменте позволил рекордный урожай сельхозкультур и увеличение предложения некоторых продуктов питания на внутреннем рынке в результате торговых ограничений со стороны России.

Другой активно обсуждаемой темой уходящей недели стало снижение Нацбанком с 4 января предельного уровня наличных расчетов физлиц в сутки втрое - до 50 тыс. грн со 150 тыс. грн. Это решение поддержали Минэкономразвития и Европейская Бизнес Ассоциация, по мнению которых данный шаг позволит снизить долю теневой экономики в Украине.

Эксперты Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА» пошли в этом направлении еще дальше, предложив Нацбанку и правительству снизить предельную сумму расчета наличными до 25 тыс. грн. Эксперты полагают, что это будет способствовать достижению поставленной Нацбанком цели - перехода к безналичной экономике.

Кстати, в начале недели Всемирный банк объявил о сохранении прогноза роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2%, отметив, что ВВП нашей страны будет расти за счет прогресса в реформировании системы государственных финансов, энергетического и банковского секторов. Правительство Украины придерживается прогноза роста национальной экономики в текущем году на 3%.

Банковская и денежная турбулентность

Уходящая неделя выдалась непростой для отечественной финансовой сферы. Национальный банк 11 января ввел временную администрацию в очередном банке. На этот раз под раздачу попал «Платинум», занимающий 22 место по объему активов среди украинских банков.

По оценкам регулятора, 97% вкладчиков «Платинум Банка» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физлиц сумму в 200 тыс. грн. В целом Фонд обеспечит выплаты в объеме около 4,8 млрд грн.

Финансовый аналитик Егор Перелыгин, прогнозирует, что в текущем году в Украине уйдут с рынка порядка 10-15 проблемных банков, которые не смогут выполнить требования НБУ по докапитализации.

«Я думаю, что на сегодняшний день можно сказать смело, что такого банкопада, как в 2015 и 2016 годах, уже не будет, но 10-15 банков потенциально есть на выход», - отметил он, напомнив, что в 2014-2016 годах регулятор признал неплатежеспособным 81 банк.

На этом неспокойном фоне гривня продолжила свое падение. В пятницу, 13 января, котировки национальной валюты к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,65/27,75 грн/долл., а курсы наличного рынка преодолели отметку 29 грн/долл.

Перелыгин прогнозирует, что к концу года девальвация гривни по отношению к доллару может составить 10-15% (до уровня 30-31 грн/долл.), и одной из причин роста курса доллара станет национализация «ПриватБанка». Эксперт отметил, что по состоянию на сегодня украинцы не имеют альтернативы для сохранения покупательной способности, кроме покупки валюты.

Заместитель главы Национального банка Олег Чурий утверждает, что причин для паники нет, а повышенная волатильность обменного курса в начале года вызвана снижением предложения валюты в результате традиционного для первых месяцев года сезонного спада деловой активности. Для сглаживания чрезмерных колебаний курса регулятор на уходящей неделе несколько раз выходил на рынок с валютными интервенциями.

Успокоить валютные колебания может также очередной транш Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF, к которому на уходящей неделе Украина приблизилась еще на один шаг. Директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс сообщил, что заседание Совета директоров МВФ по выделению Украине четвертого кредитного транша в размере 1,3 млрд долл. состоится через несколько недель.

«Мы ожидаем, что заседание Совета директоров пройдет скоро, через несколько недель. Я вам скажу, почему. Потому что мы видим хороший прогресс в реализации мер, необходимых для завершения третьего пересмотра программы EFF общим размером в 17,5 млрд долл.», - сказал он.

При этом Райс добавил, что для завершения подготовки к третьему пересмотру программы, предваряющему выделение четвертого транша, Украине осталось лишь активизировать реформу энергетического рынка.

Борьба с бедностью и безработицей

На уходящей неделе состоялось первое в 2017 году заседание Кабмина, в ходе которого глава правительства Владимир Гройсман назвал ключевые задачи своей команды на год.

«Наша задача на 2017 год - рост экономики и определение условий для роста зарплат украинцев», - заявил Гройсман.

Он напомнил, что с начала текущего года «минималка» в Украине повышена вдвое – до 3200 грн, и отметил, что все работодатели в обязательном порядке должны оплачивать труд своих сотрудников согласно новой норме. В связи с этим глава Кабмина поручил вице-премьер-министру Павлу Розенко сформировать специальные группы для мониторинга ситуации с выплатой зарплат в Украине.

При этом Гройсман отметил, что улучшение благосостояния населения будет достигнуто, в первую очередь, за счет создания новых рабочих мест.

«Я не собираюсь содержать службу занятости. Я не собираюсь содержать безработных. Но я собираюсь дать людям работу и нормальную зарплату. Изменение этой философии должно быть на повестке дня», - сказал глава правительства.

Также премьер обратил внимание на проблему с выплатой теневых зарплат. «Все, кто получает зарплаты в конвертах, не получат возможности на достойное пенсионное обеспечение», - сказал он.

По данным Розенко, из 26 млн человек трудоспособного возраста (от 15 до 70 лет) на сегодня имеют официальную работу лишь около 16 млн человек. Остальные получают теневую зарплату, которая не предполагает уплату единого социального взноса и наполнение бюджета Пенсионного фонда.

«Это ненормально, когда у нас 18 млн занятых, а 11 млн платит в Пенсионный фонд взносы, и то часть из них в неполном объеме», - отметил Розенко.

Стабильность энергосистемы

Сильные морозы до минус 22 градусов, которые пришли в Украину в начале января, заставили экспертов гадать, хватит ли накопленных запасов газа до конца отопительного сезона, поскольку изначально ставка была на теплую зиму. Но правительство поспешило заверить, что причин для паники нет и существующих запасов должно хватить.

«Сегодня ситуация абсолютно стабильная. Но надо, чтобы мы четко держали руку на пульсе для того, чтобы нормально и прогнозируемо завершили отопительный сезон и уже начали готовиться к следующему сезону с точки зрения всех запасов - не снижая их и обеспечивая стабильность в любых условиях», - сказал Гройсман.

Вице-премьер-министр, отвечающий за вопросы энергетики, Владимир Кистион отметил, что по состоянию на 8 января наша страна использовала только 22% запасов и что «нет никакого армагеддона». В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик добавил, что на сегодняшний день на складах находится порядка 1,9 млн тонн угля, и в периоды сильных морозов, зафиксированных в начале января, Украина израсходовала лишь незначительную часть.

Обнадеживающие оценки правительства повторили ряд энергетических экспертов, но в то же время указали ряд рисков, которые сохраняются для стабильного прохождения отопительного сезона.

Следующая неделя имеет шансы окончательно вырвать страну из новогодней праздности. В Киев для переговоров с лидерами Украины с завершающей миссией прибудет вице-президент США Джозеф Байден. А в пятницу, 20 января, в Вашингтоне будет приведен к присяге новый американский президент – Дональд Трамп, обещающий принести много нового в мировую политику и экономику. Со вторника заработает отдохнувшая Верховная Рада, которая должна задать верный тон в реформировании Украины. Все только начинается!

Надежда Бурбела (УНИАН)