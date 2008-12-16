Главное на 16 декабря (вечер)

Основная новость второй половины сегодняшнего дня касается социальных выплат. Правительство обеспечит выплату пенсий даже в случае несвоевременного принятия госбюджета на 2009 год, уверяет министр труда и социальной политики Украины Людмила Денисова.

«Пенсионеры могут быть спокойны, что все размеры пенсий, которые были назначены в 2008 году, в 2009 году в полном объеме будут сохранены, обеспечены ресурсом. И так же пенсионеры, которые работают, тоже будут получать пенсии в полном объеме», - сказала Л.Денисова.

Она сообщила, что до конца года все пенсионеры получат сообщение, в котором будет указана конкретная дата получения ими пенсий. Кроме того, сообщение будет содержать перечень прав пенсионеров в отношениях с Пенсионным фондом.

«С целью обеспечения стабильного финансирования выплаты пенсий и недопущения нарушений сроков выплаты, мы устанавливаем и фиксируем четкие сроки выплаты. Пенсии будут выплачиваться с 4 по 25 число включительно», - отметила Л.Денисова.

По ее словам, будет определен порядок выплаты пенсий разным категориям пенсионеров. Так, выплаты будут осуществляться в следующей очередности: инвалиды войны, участники боевых действий, члены семей погибших военнослужащих, получатели пенсий в связи с потерей кормильца и инвалиды, неработающие пенсионеры по возрасту, работающие пенсионеры.

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный со своей стороны сообщил, что уже с начала 2009 года в региональных управлениях Пенсионного фонда будут открыты специальные информационные киоски, в которых пенсионеры смогут узнать порядок начисления своей пенсии и состояние ее выплаты.

Есть новость в кадровой политике. В Секретариате Президента считают, что Украина сможет выйти из экономического кризиса, только заменив премьер-министра, а не благодаря созданию коалиции.

Как отметил заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман Бессмертный: «Дай Бог, чтобы с избранием председателя парламента и подписанием коалиционного соглашения сдвинулась ситуация с места, но, если быть честным и откровенным, дело не в парламенте и не в коалиции, дело в правительстве, а точнее в премьер-министре». Он подчеркнул, что необходимо сменить состав правительства и, в первую очередь, премьер-министра.

Р.Бессмертный высказал мнение, что правительство до сих пор не разработало и не подало в парламент проект государственного бюджета на 2009 год из-за того, что боится сказать людям правду, что ожидает их в будущем году.

Новость с бюджетного «фронта». Президент подписал принятый 12 декабря 2008 года Верховной Радой Закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Как сообщает пресс-служба главы государства, реализация закона позволит решить в текущем году ряд важных социально-экономических проблем. В частности, будет обеспечено выделение из государственного бюджета средств для финансирования Стабилизационного фонда, пополнения Фонда гарантирования вкладов физических лиц, увеличения дотации Пенсионному фонду Украины с целью полной и своевременной выплаты пенсий, а также увеличение минимального размера пенсий шахтерам, отработавшим на подземных работах не менее 15 лет. Кроме того, законом определены меры по стабилизации финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины».

Есть новость и для социального сектора. В Секретариате Президента прогнозируют в следующем году увеличение количества безработных до 5 млн. человек и долгов по заработной плате и пенсии. Как отметил заместитель главы Секретариата Президента Роман Бессмертный, сегодня в Украине происходит накопление текущей задолженности и просроченной задолженности по выплате зарплат. По его словам, 48 млн. грн. просроченной задолженности уже вряд ли удастся закрыть в этом году, а свыше 460 млн. грн. текущих долгов по зарплате, наверное, будут выплачены.

«Если прогнозировать состояние дел на первый квартал 2009 года, то становится очевидным, что такая динамика развития экономики, поступление ресурсов в государственный и местный бюджеты приведет к тому, что мы будем иметь на март серьезные проблемы с выплатами заработной платы в бюджетной сфере», - сказал он, добавив, что могут возникнуть проблемы с выплатами средств по безработице в центрах занятости.

Новость в сфере ТЭК. В Секретариате Президента Украины заявляют, что в случае необходимости кредит МВФ может быть использован для закупки НАК "Нафтогаз Украины" необходимого объема валюты для погашения долга перед ОАО "Газпром". Руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман Жуковский заявил: "Президент Украины Виктор Ющенко обеспокоен ситуацией в сфере газовых поставок. Критическая ситуация вызвана, в первую очередь, финансово-экономическим состоянием НАК «Нафтогаз Украины». Углубляет ее тот факт, что проблемы с долгом перед российскими партнерами решаются правительством в режиме чрезвычайной ситуации, вместо последовательных системных действий, направленных на его недопущение".

По словам Р.Жуковского, "свидетельством неэффективности правительственной политики стала кризисная ситуация в Киеве, который на три дня остался без горячего водоснабжения и отопления. Она является недопустимой, учитывая уровень оплаты за полученный газ для всех категорий потребителей, который на 10 декабря 2008 года составляет 97,6%. В то же время общая задолженность возросла на 734,1 млн. грн.".

Как отметил Р.Жуковский, общая сумма долга перед "Газпромом", подтвержденная актами, составляет 1,658 млрд. долларов. Именно этот факт предопределяет слабую позицию Украины в переговорах по газовым поставкам на 2009 год. К тому же, правительство не выполнило директивы, утвержденные Президентом Украины, согласно которым цена на газ на 2009 год должна была быть согласована еще в сентябре. Из-за этого окончательная цена может быть повышена, несмотря на мировые тенденции снижения.

Еще одна новость в энергетическом секторе. Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) подтверждает свои планы инвестировать 80 млн. долл. в реализацию первого этапа разработки Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря в 2009 году.

Как отмечают в компании, несмотря на ожидаемое уменьшение инвестиций в мировой нефтяной сектор в 2009 году, которое прогнозирует Международное энергетическое агентство (IEA) в своем аналитическом обзоре, компания Vanco Prуckerchenska подтверждает готовность выполнить предоставленный правительству план и бюджет на следующий год согласно подписанному Договору о разделе продукции (СРП). Как подчеркивают в компании, это возможно, если правительство Украины начнет выполнять обязательства, предусмотренные Соглашением о разделе продукции.

Отметим, сейчас в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) продолжается арбитражный процесс против Украины относительно выполнения СРП с компанией Vanco Prуckerchenska.

Новость для пользователей услугами железнодорожного транспорта. Железные дороги Украины, по состоянию на 16 декабря 2008 года, назначили 36 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

В частности, восемь поездов назначила Юго-Западная железная дорога; девять - Приднепровская; по пять поездов назначили Южная, Одесская и Донецкая; четыре поезда - Львовская железная дорога. Кроме того, 30 поездов (из них 9 транзитных) назначили российские железнодорожники.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.

Еще одна новость в транспортной сфере. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» приняла решение об уменьшении размера топливного сбора при расчете тарифа на внутренних рейсах. Так, с 15 декабря 2008 года размер топливного сбора, являющийся частью общей цены авиабилета, снижен на всех собственных внутренних рейсах МАУ и на рейсе Киев-Тбилиси.

На маршрутах внутри Украины Киев-Львов-Киев и Киев-Симферополь-Киев размер топливного сбора уменьшен в 12 раз: с 24 до 2 USD. На международном маршруте Киев-Тбилиси-Киев топливный сбор снижен на 28 USD: с 66 до 38 USD.

Кроме того, с 15 января авиакомпания МАУ существенно снизит размеры топливных сборов на европейских направлениях. Например, на рейсе Киев-Хельсинки размер топливного сбора для пассажиров МАУ уменьшится на 54 USD, а на рейсе Киев-Амстердам – на 35 USD.

Новость для киевлян. Антимонопольный комитет рекомендовал Киевской городской государственной администрации, КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс» в течение 10 дней пересмотреть тарифы на проезд в коммунальном транспорте в сторону понижения.

Как отметил и.о. председателя АМК Александр Мельниченко, если требования АМК не будут учтены, то к ответственности будут привлечены как коммунальные предприятия, так и КГГА, в частности, для коммунальных предприятий штраф может составить до 10% их годового оборота.

На заседании АМК также подчеркивалось, что при расчете тарифов на проезд были учтены необоснованные затраты. В частности, при расчете тарифа на проезд в киевском метрополитене безосновательно было включено 366 млн. грн.

Еще одна новость для столичных жителей, но уже в сфере ЖКХ. Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины требует провести общественные слушания во всех 9 тысячах домов Киева по поводу намерения Киевской городской государственной администрации повысить стоимость квартирной платы.

Как отметил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Александр мазурчак: «Мы требуем, и будем это письменно требовать своими предписаниями, у Киевской администрации провести 9 тысяч общественных слушаний в каждом доме. Это должно быть на уровне проведения собраний в каждом доме. Если это кооператив или ОСМД, они сами устанавливают для себя тариф, исходя из обязательных услуг в постановлении Кабмина №560».

В Секретариате Президента считают, что Проминвестбанк нужно национализировать. Оперативно национализировав Проминвестбанк, Украина докажет мировому финансовому сообществу способность эффективно решать проблемы внутренней экономики. Вместе с тем, затягивая с данным решением, государство рискует лишиться финансовой поддержки МВФ.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, об этом заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ.

По его словам, отсутствие прогресса в решении вопроса ПИБ не только может привести к досрочному прекращению программы с МВФ. Вследствие этого Украина потеряет больше доверия инвесторов, чем в случае, если бы у государства этой программы поддержки вообще не было.

«Мы потеряем дополнительный ресурс, который можно было бы использовать для рекапитализации банков, и это окажет реальное влияние на стабильность банковского сектора в будущем. Но главное - мы продемонстрируем неумение или нежелание устранить проблему, которая и стала первым кризисным явлением в экономике. Таким образом, мы покажем нашу реальную способность справиться с кризисом», - отметил Р.ЖУКОВСКИЙ.

По мнению эксперта, единственный выход из ситуации – «быстро национализировать ПИБ, используя механизм, предусмотренный президентским антикризисным законом». «Для этого необходимо, чтобы Кабинет Министров Украины срочно принял решение о вхождении государства в капитал этого банка, а Министерство финансов на основании этого решения приобрело акции дополнительной эмиссии», - добавил Р.ЖУКОВСКИЙ.

По его словам, в случае такого развития событий, международные финансовые структуры, такие как ЕБРР и Всемирный банк, готовы предоставить необходимое финансирование, в том числе для преобразования ПИБа в банк развития.

Р.ЖУКОВСКИЙ также отметил, что вместо решения проблем банка, сегодня распространяются сообщения о том, что якобы владельцами Проминвестбанка заключено соглашение с российским Внешторгбанком о внесении необходимого финансирования.

«Это - дежурная попытка затянуть процесс, поскольку единственным субъектом, уполномоченным на сегодняшний день заключать любые соглашения от имени банка, является временный администратор, назначенный Национальным банком», - подчеркнул руководитель экономического подразделения Секретариата Президента Украины.

Валютный рынок. Во вторник, 16 декабря, на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту притормозили свой рост, удерживаясь на исторических максимумах.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1500/8,4000, к 11:00 сузился спрэд – 8,2000/8,4000, а к 12:00 цены установились на следующих значениях – 8,2700/8,3550. К закрытию ценовые уровни поднялись до 8,3000/8,3850. В 16:00 НБУ объявил о выходе на рынок с интервенцией по курсам 7,6400/7,6600.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2970/0,3040, а к 12:00 цены понизились до 0,2910/0,2990. К закрытию торгов цены повысились до 0,2925/0,3005. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,6169(-0,1961).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3630/1,3735. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,1695/11,5220, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,1985/11,4820 и к 12:00 установились на уровне 11,2810/11,4070. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне ушли вверх – 11,3670/11,4935.

Новые угрозы со стороны правительства РФ. России необходимо скорректировать торгово-экономические отношения с Украиной с учетом ее членства в ВТО. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН сегодня на совещании по поддержке АПК в Подмосковье, сообщает РИА «Новости».

"Их (Украины - УНИАН) вступление в ВТО – это суверенный выбор. Но в этой связи нам нужно будет корректировать наши торгово-экономические связи", – сказал В.ПУТИН. "Мы понимаем, что в современных условиях администрировать такие решения сложно, но надо", – добавил он.

Так премьер-министр РФ отреагировать на жалобы аграриев, которые сетовали, что несут убытки в связи с тем, что в России действует режим свободной торговли с Украиной, которая является членом Всемирной торговой организации. В частности, убытки несут производители растительного масла и молочных продуктов.

Кроме того, в качестве меры для поддержания российского агропромышленного сектора Министерство сельского хозяйства России предлагает изъять сахар из режима свободной торговли с Украиной, сохранив пошлины, срок действия которых истекает в начале 2009 года.

Также министр сельского хозяйства РФ Алексей ГОРДЕЕВ заявил, что Минсельхоз предлагает в ближайшее время увеличить импортные пошлины на молочную продукцию. "Идет затоваривание отечественного рынка по сырам, маслу, сухому молоку. Просим до конца года рассмотреть вопрос о возможном увеличении импортных ставок по молочным продуктам", - заявил А.ГОРДЕЕВ на сегодняшнем заседании по поддержке АПК.