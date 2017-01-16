Трамп пообещал Британии "справедливую" торговую сделку, чтобы помочь сделать Brexit "хорошей вещью"

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что заключит с Великобританией торговую сделку, которая облегчит последствия выхода страны из ЕС.

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Как рассказал Трамп в интервью британской газете Times, в течение нескольких недель после вступления в должность он предложит Великобритании быструю и "справедливую" торговую сделку, чтобы помочь сделать Brexit "хорошей вещью", передает Прайм.

Трамп отметил, что пригласил премьер-министра Британии Терезу Мэй совершить визит "прямо после того", как станет президентом. Он добавил, что и сам с радостью ожидает поездки в Великобританию, отметив, что его мать-шотландка была "очень горда королевой".

Избранный американский президент рассказал, что вскоре после Рождества Мэй написала ему письмо, к которому приложила в качестве подарка копию обращения Уинстона Черчилля к американскому народу после нападения Японии на Перл-Харбор. В письме Мэй высказала надежду, что чувство "единства и братского союза" между двумя странами "сейчас так же верно, как и всегда", пишет газета.

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Кроме того, Трамп предположил, что другие страны последуют примеру Великобритании и выйдут из состава ЕС, который, как он отметил, серьезно пострадал от миграционного кризиса.

В начале января стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй этой весной посетит США для встречи с избранным президентом Дональдом Трампом. Сотрудники администрации премьера в декабре приезжали в США, чтобы встретиться с представителями команды Трампа и договориться о визите. Точная дата визита не называется. Трамп вступает в должность 20 января.

Большинство британцев (51,9%) на референдуме 23 июня проголосовали за выход из ЕС. Премьер-министр страны Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Новым премьером стала экс-глава МВД Британии Тереза Мэй. Валютные и фондовые рынки отреагировали на решение Великобритании кратковременной паникой, однако ситуация довольно быстро стабилизировалась.