АНОНС на 17 декабря 2008 г.

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет очередное рабочее совещание при участии министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА и председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА. Основными вопросами станут разработка механизмов либерализации валютного рынка с жестким ограничением денежного предложения, поддержка реального сектора экономики, целевого использования средств, предоставленных МВФ согласно меморандуму, заключенному между Украиной и фондом.

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Состоится очередное заседание Кабинета Министров Украины. Заседание будет проходить без участия представителей СМИ.

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Верховная Рада соберется на пленарное заседание.

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Государственное ипотечное учреждение проведет совещание при участии банков-партнеров. В совещании также примут участие представители Министерства финансов Украины, Наблюдательного Совета ГИУ, НБУ, Госфинуслуг, АУБ, УНИА. ГИУ вместе с банками - партнерами подведут итоги деятельности за 2008 год. Запланирована презентация организации бизнес-процессов между ГИУ и банками партнерами на базе корпоративного ВЕБ-портала ГИУ.

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Пресс-конференция ЕБРР и Группы компаний Астарта, посвященная подписанию первой сделки по углеродным кредитам между крупнейшим производителем сахара в Украине, компанией Астарта, и Углеродным Фондом ЕБРР. Сделка осуществляется в рамках Киотского протокола.

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Первый зам.министра регионального развития и строительства Анатолий Беркута проведет совещание-семинар по организационно-методической помощи в проектировании, строительстве и проведении государственной экспертизы проектов объектов, которые готовятся к чемпионату Европы 2012 года по футболу.

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Межотраслевое расширенное совещание по вопросам подведения итогов летнего туристическо-курортного сезона 2008 года и проведения зимнего сезона “Украинский туризм в условиях усиления мирового финансово-экономического кризиса”. Участники: министр культуры и туризма Украины В.Вовкун, глава Государственной службы туризма и курортов А.Пахля, министр туризма и курортов АР Крым В.Савельев и др.

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Круглый стол на тему: «Законодательные инициативы по поддержке предпринимательства и промышленности в условиях финансово-экономического кризиса». Организатор Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

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Еженедельник «Комментарии» и информационный портал ProUA проведут круглый стол на тему: «Зачем Киеву бюджет в 70 миллиардов». Участники: Александр Зинченко, лидер фракции БЮТ в Киевсовете; Наталия Новак, секретарь бюджетной комиссии Киевсовета, фракция Блока Кличко; Виктор Пилипишин, председатель столичной организации Народной партии; Василий Горбаль, депутат ВРУ, председатель столичной организации Партии регионов; Сергей Баранов-Мохорт, зам.главы бюджетной комиссии Киевсовета, фракция Партии регионов.

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Состоится встреча Киевского городского председателя Леонида Черновецкого с представителями социально ответственного бизнеса. Планируется обсуждение вопроса о возможности финансовой поддержки социальных программ киевской власти, в частности адресной помощи незащищенным слоям населения.

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Пресс-конференция на тему: “Фонд Арсения Яценюка «Open Ukraine» привозит в Украину настоящего Санта Клауса”. 20 декабря на Майдане Незалежности в Киеве Санта зажжет новогодние огни главной елки Украины вместе с мэром Киева Л.Черновецким.

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