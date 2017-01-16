В Южной Корее выдали ордер на арест вице-председателя Samsung

Специальная комиссия прокуратуры Южной Кореи выдала ордер на арест вице-председателя корпорации Samsung Group Ли Чже Ена по обвинению во взяточничестве в связи с расследованием дела о злоупотреблении властью и коррупции в окружении президента Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщает «Ренхап».

Читайте такжеЗлополучные Galaxy Note 7 отключат навсегда

По информации агентства, Ли Чже Ена подозревают в том, что в 2015 году Samsung подписала контракт более чем на $18 млн с базирующейся в Германии компанией, принадлежащей подруге главы государства Цой Сун Силь. Следствие считает, что взамен под давленим властей государственный пенсионный фонд оказал поддержку слиянию двух компаний-подрядчиков Samsung.

На прошлой неделе были допрошены топ-менеджеры Samsung — глава подразделения стратегического планирования Samsung Чан Чжун Ги и его заместитель Чхве Ги Сон, передает «Коммерсант».

Напомним, южнокорейскому президенту Пак Кын Хе 9 декабря был объявлен импичмент. Решение стало результатом длившегося с конца октября скандала с подругой президента страны, которая, не занимая никаких официальных постов, была вовлечена в процесс принятия государственных решений. В первый день нового года Пак Кын Хе отвергла обвинения в коррупции, назвав их «искаженными и ложными».