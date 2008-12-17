У Житомира газа для отопления домов только до 20 декабря

У Житомира есть лимиты на газ для отопления домов только до 20 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Житомирского городского совета.

По словам заместителя городского председателя Эдуарда КРУГЛЯКА, получение Житомиром лимитов на голубое топливо в дальнейшем зависит от состояния расчетов потребителей за потребленный природный газ.

Между тем по поручению Житомирского городского председателя Веры ШЕЛУДЧЕНКО в городе продолжают подключать жилые дома к централизованному горячему водоснабжению, горячая вода уже централизовано подана в 145 многоэтажек.

При этом Э.КРУГЛЯК уточнил, что во избежание кризисных ситуаций власти города обратились ко всем жителям с просьбой погасить задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщалось, долг тепловиков Житомира за потребленный газ сейчас превышает 12 млн. грн.