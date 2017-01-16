Разрыв между богатыми и бедными достиг рекорда: восемь людей имеют больше денег, чем 3,6 миллиарда бедных

Разрыв между самыми богатыми и самыми бедными людьми в мире достиг рекордного уровня, констатирует международное объединение организаций в борьбе с бедностью Oxfam, пишет «Немецкая волна».

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Согласно докладу объединения, опубликованного в понедельник, 16 января, восемь самых богатых миллиардеров мира обладают богатством, которое превышает состояние 3,6 миллиарда наименее обеспеченных людей.

В частности, в собственности восьми самых богатых людей планеты в 2016 году - около 400 миллиардов евро, а 3,6 миллиарда беднейших людей мира имеют в своем распоряжении около 384 миллиарда евро. Один процент самых богатых людей мира имеет в своем распоряжении 50,8 процента мировых доходов.

В прошлом году в аналогичном докладе организации было установлено, что 62 миллиардера владеют состояниями, которые являются равнозначными собственности 3,6 миллиарда беднейших людей, информирует AP.

В Oxfam призывают мировых лидеров перейти от пустых разговоров вокруг проблемы и начать делать реальные шаги для преодоления этой угрожающей тенденции. В организации прогнозируют, что в случае дальнейшего промедления с этим в мире будет расти недовольство неравенством, что, в свою очередь, приведет к еще более кардинальным политическим изменениям, вроде выхода Великобритании из состава Евросоюза и избрания президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа.

"Это неприлично, что такое богатство сосредоточено в руках нескольких людей, когда десятая часть населения планеты живет на менее чем два доллара в день", - отметила исполнительный директор Oxfam Винни Бьянима, которая будет участвовать во всемирном экономическом форуме в Дасове, который состоится 17-20 января.

По ее мнению, такое неравенство и жизнь в нищете сотен миллионов людей приводят к подрыву демократии и к расколу в обществе.