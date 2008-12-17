Ющенко: У профтехобразования серьезные проблемы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит правительство принять меры для удовлетворения перспективных потребностей отечественного рынка труда в квалифицированных рабочих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом идет речь в письме В.ЮЩЕНКО на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как заметил Президент, в Украине остается актуальной проблема развития трудовых ресурсов. Без повышения их количественных и качественных показателей Украина не сможет эффективно использовать свой материальный, технический и интеллектуальный потенциал, успешно конкурировать с другими странами, экономические системы которых имеют преимущества за счет качества трудовых ресурсов.

Глава государства считает необходимым проведение анализа современной трудоресурсной ситуации в Украине, в частности профессиональности рабочей силы. «Сейчас стало очевидно, что сокращение объемов и качества квалифицированных рабочих привело к структурному несоответствию подготовленных кадров потребностям рынка труда в профессионально-квалификационном разрезе, и из-за этого страдает развитие ведущих отраслей хозяйства, особенно наукоемких», – отмечает Президент. Одной из причин такой ситуации В.ЮЩЕНКО считает недостаточное внимание к профессионально-техническому образованию, утрату в значительной мере материальной и методологической базы обучения рабочих.

В соответствии с Указом Президента от 19.09.07 № 895 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 сентября 2007 года «О мерах по преодолению демографического кризиса и развитию трудоресурсного потенциала Украины» Кабинет министров обязан был до 1 апреля 2008 года утвердить концепцию развития профессионально-технического образования в соответствии с европейскими стандартами образования и потребностями отечественного рынка труда, говорится в письме.

«К сожалению, такой программный документ не утвержден, а многочисленные обращения, поступающие в последнее время ко мне от облгосадминистраций, общественных организаций работников образования всеукраинского и областного уровней, свидетельствуют о наличии в профессионально-техническом образовании ряда серьезных проблем», - отмечает Президент.

«В первую очередь представители местных органов исполнительной власти, просветительской и научной общественности обеспокоены тем, что без надлежащего изучения вопроса и внесения изменений в законы Украины об образовании правительство намеревается принять решение о делегировании функций финансирования государственных профессионально-технических учебных заведений, которые подчинены Министерству образования и науки Украины, областным бюджетам и внести этот вопрос в проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». Они убеждены, что эксперимент с финансированием этих заведений из местных бюджетов является преждевременным и опасным и может привести к разрушению школы подготовки кадров рабочих в Украине», отмечает В.ЮЩЕНКО.

Как говорится в письме главы государства, «с этим нельзя не согласиться, ведь известны неединичные факты попыток на местном уровне завладеть имуществом государственных учебных заведений, ненадлежащего их финансирования, в частности стипендиального обеспечения учеников, оплаты за энергоносители, что вызывает напряжение в сфере образования и приводит в целом к снижению авторитета рабочих профессий в обществе».

Учитывая изложенное, Президент просит правительство принять меры для удовлетворения перспективных потребностей отечественного рынка труда в квалифицированных рабочих, решения проблемных вопросов в системе профессионально-технического образования, в частности недопущения передачи финансирования государственных профессионально-технических учебных заведений на местный уровень.

О проведенной работе премьер-министр должен информировать главу государства лично.