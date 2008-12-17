На Буковине недофинансированы послепаводковые работы

В Черновицкой области не удалось стопроцентно провести запланированные мероприятия по ликвидации последствий июльской стихии на всех объектах социальной сферы, остаются недофинансированными 47% послепаводковых восстановительных работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила начальник Главного финансового управления Черновицкой областной государственной администрации Елизавета ПУШКО-ЦИБУЛЯК.

"Безусловно, сегодня мы ставим перед правительством вопрос о том, что тот объем работ, который выполнен строительными организациями сверх имеющихся средств согласно генеральному плану ликвидации последствий стихии, должен быть оплачен", - отметила главный финансист области.

Она добавила, что по поручению правительства в ноябре работала специальная правительственная комиссия, которая подтвердила необходимость увеличения расходов и обеспечения финансирования работ по ликвидации последствий стихийного бедствия согласно генеральному плану. «На сегодняшний день этот вопрос может быть решен путем целевой субвенции в пределах 200 млн. грн., за счет которых будут завершены все начатые работы и проведены работы по берегоукреплению в населенных пунктах», - подчеркнула Е.ПУШКО-ЦИБУЛЯК.

Как сообщал УНИАН, 23-27 июля 2008 года в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Тернопольской в результате стихийного бедствия (очень сильные дожди, которые привели к резкому повышению уровней воды в реках Карпатского бассейна) было подтоплено 784 населенных пункта и 44 тыс. 945 домов.

31 июля Верховная Рада объявила отдельные территории 6 областей Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации.

7 ноября Совет национальной безопасности и обороны Украины признал недостаточной работу правительства по преодолению последствий июльского наводнения в западных регионах.

По мнению Президента Украины, в направлении преодоления последствий наводнения была проведена большая работа, однако значительная часть заданий еще не решена. По данным Виктора ЮЩЕНКО, по состоянию на 4 ноября из 32 заданий в соответствии с решением СНБО, не выполнены 14.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что большая часть зданий, которые пострадали от стихийного бедствия, еще находится в процессе восстановления.

Отдельно Президент подчеркнул, что Генеральная прокуратура выявила многочисленные злоупотребления, которые касались нецелевого использования средств, направленных на преодоление последствий наводнения. В частности, по его информации, Генпрокуратура предупредила нецелевое использование 48,9 млн. грн. Президент подчеркнул, что он остро ставит вопрос ответственности правительства в сфере преодоления последствий стихийного бедствия.

Он призвал Кабмин в проекте госбюджета на 2009 год обязательно предусмотреть средства на улучшение сложившейся ситуации.