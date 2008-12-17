В Москве работодатели будут платить за найм иностранных рабочих

Власти Москвы предлагают брать с работодателей плату за привлечение иностранных рабочих, чтобы заставить работодателей принимать на работу больше россиян.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Комитете по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы, об этом заявил руководитель Комитета по межрегиональным связям и национальной политике Москвы Михаил СОЛОМЕНЦЕВ.

"Международная миграция - это не благо для страны. Давно известно, что ее увеличение сказывается на благосостоянии той страны, в которую они (мигранты) приезжают", - сказал М.СОЛОМЕНЦЕВ.

"В прошлом году иностранные работники перечислили из столицы в свои страны от 10 до 15 млрд. рублей, а так бы эти деньги работали на экономику Москвы", - добавил он.

По словам М.СОЛОМЕНЦЕВА, если власти хотят сократить иностранную миграцию, то надо делать так, чтобы работодателям было невыгодно брать к себе иностранных рабочих.

В качестве примера подобных действий руководитель комитета назвал введение для работодателя платы за квоту (рабочее место) на иностранного работника.

При введении платы за квоту, по мнению М.СОЛОМЕНЦЕВА, иностранные рабочие в большом количестве станут невыгодны для работодателя, и он будет привлекать российских специалистов.

В случае необходимости, по словам М.СОЛОМЕНЦЕВА, работодатель сможет продать неиспользованную квоту другой организации.

Он напомнил, что квота на иностранных мигрантов в Москве в 2009 году будет снижена на 50% и составит 250 тысяч человек. "250 тысяч - это реальная потребность Москвы в иностранной рабочей силе, так как раньше квота была сильно завышена", - сказал МСОЛОМЕНЦЕВ.

На сегодняшний день в Москве зарегистрировано 1,8 млн. иностранных мигрантов. Только 260 тысяч из них получили разрешение на работу.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря премьер-министр России Владимир ПУТИН подписал постановление правительства, предусматривающее возможность уменьшения квот на привлечение иностранной рабочей силы.

Документ предусматривает возможность "уменьшения количества привлекаемых иностранных работников в связи с ситуацией на рынке труда".

Российский премьер разрешил Министерству здравоохранения и социального развития РФ готовить предложения, которые предусматривают "уменьшение размера утвержденной на текущий год по РФ квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности", а также самих разрешений на работу.

4 декабря В.ПУТИН заявил, что в условиях мирового финансового кризиса целесообразно сократить на 50% квоту на привлечение иностранной рабочей силы в Россию.

Ранее Федеральная миграционная служба РФ предлагала увеличить квоту на выдачу разрешений на работу для иностранцев почти вдвое – с 1,82 млн. в 2008 года до 3,9 млн. разрешений на 2009 год.

14 ноября заведующий консульским отделом при Посольстве Украины в РФ Владимир САЕНКО сообщил, что несмотря на финансовый кризис, количество украинцев, которые прибывают в РФ, не уменьшается. Дипломат также предположил, что в будущем году количество трудовых мигрантов из Украины в России не будет уменьшаться.

По его данным, в 2008 году получили разрешение на работу в России около 209 тыс. граждан Украины, из них 110 тыс. работают в Москве и Московской области, остальные – преимущественно в Краснодарском крае, в Белгородской области, Санкт-Петербурге и других регионах РФ.