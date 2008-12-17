В правительство войдут Гайдук и Тигипко

Эксперты прогнозируют, что после создания парламентской коалиции в правительство войдут Виталий ГАЙДУК и Сергей ТИГИПКО.

Такое мнение эксперты высказали в рамках проведенного Центром исследований политических ценностей “АКСИА” экспертного опроса “Кого в правительстве коснутся кадровые изменения после создания новой парламентской коалиции?”.

В частности, президент Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ отметил: "Уникальная ситуация, когда создается коалиция, которая даже в своем соглашении признает монополию правительства на определение дальнейшей программы действий, а не определяет эту программу”.

Он отметил, что “на момент создания коалиции правительство Ю.ТИМОШЕНКО фактически пережило интеллектуальный дефолт”. “Не утверждены макропоказатели и не выполняется прогностическая функция, утрачен контроль над оперативным управлением. Как утверждают эксперты Национального банка, на 2/3 правительство несет ответственность за ситуацию на монетарном рынке. Устами Виктора ПИНЗЕНИКА Министерство финансов фактически признает, что не владеет ситуацией относительно выполнения бюджета и бюджетных разрывов".

"Ротация в правительстве на фоне специфической коалициады – это попытка “под шумок” заменить дисквалифицированную команду новой командой”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

По его мнению, кадровые изменения состоятся в ряде отраслевых министерств. Эксперт не исключает, что это будут Министерство транспорта и связи, Министерство топлива и энергетики.

“Скорее всего, будут изменения в финансово-экономическом блоке, возможно, что лишь в Министерстве экономики, хотя, может, и в Министерстве финансов. Претерпит изменений, безусловно, вице-премьерский блок”, - констатировал эксперт.

Среди возможных назначений А.ЕРМОЛАЕВ назвал представителей клуба миллиардеров и мультимиллионеров. “В правительстве могут появиться Виталий ГАЙДУК, Сергей ТИГИПКО...”, - прогнозирует политолог.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО выразил мнение, что ожидать кадровых изменений следует не только в правительстве, а также и в отдельных министерствах. “Меняться будут не только определенные люди на правительственных должностях, но и на должностях заместителей министров, и думаю, что также в кадровый пакет будут включены некоторые руководящие должности в центральных органах исполнительной власти”, - отметил политолог.

Говоря о конкретных кадровых изменениях, эксперт добавил, что окончательный вариант еще будет согласовываться. “Известно, что будут предоставлены определенные кадровые презенты Блока Литвина – возможно одна-две министерские должности”, - сказал В.ФЕСЕНКО. В связи с этим, эксперт назвал очень вероятной замену в интересах Блока Литвина должность министра транспорта и связи.

Он также допустил, что политической силы Владимира ЛИТВИНА должны отойти должности в отдельных структурах исполнительной власти: Государственном комитете земельных ресурсов, возможно в таможне, налоговой, Укрзализныци.

В.ФЕСЕНКО отметил, что будет усиливаться профессиональный состав правительства. “Юлия ТИМОШЕНКО, скорее всего, ответит на критику относительно экономического блока правительства, но не путем замены Виктора ПИНЗЕНИКА и Богдана ДАНИЛИШИНА, а через назначение их куратора на должности вице-премьера”, - сказал политолог. Он также допустил, что это могут быть кандидатуры С.ТИГИПКО или В.ГАЙДУКА.

В свою очередь директор политико-правовых программ Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО заметил: ”Сейчас можно говорить о замене должностей министра транспорта и связи, и некоторых изменениях в финансово-экономическом блоке правительства. Также могут быть пересмотрены определенные кандидатуры министров, внесенных по квоте “Нашей Украины”.

Эксперт допустил, что к кандидатурам на замену попадут вице-премьер Иван ВАСЮНИК, и, “возможно, возникнут вопросы относительно министра юстиции”.

“Министры по квоте Президента, конечно, останутся его прерогативой, и в случае переутверждения нового состава правительства, он имеет полную свободу относительно того, какую кандидатуру подать. Ну и, безусловно, что Блок Литвина будет претендовать на серьезные позиции”, - подчеркнул Ю.ЯКИМЕНКО

Говоря о возможных кадровых изменениях в составе правительства, президент Аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ выразил надежду, что со своих должностей будут сняты непрофессионалы – люди, не выполняющие на должном уровне свои функции. “На их места должны прийти профессионалы. От конкретных фамилий воздержусь, скажу лишь, что очень вероятное назначение нового вице-премьера, который будет отвечать за экономическую политику”, - сказал политолог.

Как сообщал УНИАН, вчера председатель фракции БЮТ в Верховной Раде Иван КИРИЛЕНКО заявил, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет вносить кандидатуры на должности в правительстве, предварительно согласовав их с коалицией.