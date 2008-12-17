Профсоюзы восточных регионов протестуют

Сегодня в Днепропетровске, на площади перед облгосадминистрацией и облсоветом, около 2 тысяч человек приняли участие в акции протеста против нарушения трудовых прав и гарантий наемных работников, организованной областным объединением профсоюзов.

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга выдвинули требования к органам государственной власти и местного самоуправления и работодателям.

В частности, они требовали инициировать подписание меморандума с владельцами предприятий области о реализации путей выхода из экономического кризиса и сохранения рабочих мест.

«Внести изменения и дополнения в Региональную антикризисную программу по разработке и реализации социальных краткосрочных территориальных программ занятости населения", - говорится в тексте требований участников митинга.

Они также отмечали необходимость принятия действенных мер для недопущения закрытия учреждений и заведений бюджетной сферы и разрушения социальной сферы предприятий и организаций.

Участники митинга передали свои требования председателю Днепропетровского областного совета Юрию ВИЛКУЛУ и заместителю председателя облгосадминистрации Виктору СЕРГЕЕВУ.

Во время акции протеста, которая продолжалась один час, нарушения общественного порядка не установлены.

В Луганске состоялась акция профсоюзов против нарушения прав трудящихся, в которой приняли участие более тысячи человек.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг прошел под флагами Партии регионов, КПУ, Союза левых сил и с участием народного депутата от Партии регионов Виктора ТИХОНОВА и председателя областного совета Валерия ГОЛЕНКО.

Кроме официальных профсоюзов, в акции приняли участие профсоюз угольщиков и союз металлургов.

В резолюции митинга, среди прочего, содержится обращение к народным депутатам «прекратить политические игрища за народные средства и объединиться ради одной цели – преодоления финансово-экономического кризиса».

В случае игнорирования требований и нарушения прав трудящихся участники акции оставили за собой право использовать более радикальные протестные действия, в том числе вхождение в коллективные конфликты на всех уровнях.