Главное на 17 декабря (день)

Парламентские фракции ведут переговоры по поводу состава правительства. БЮТ в рамках коалиции продолжает проводить консультации по определению кандидатуры на должность нового председателя Фонда государственного имущества. Об этом журналистам сообщил первый заместитель фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Вместе с этим он сообщил, что БЮТ настаивает на том, чтобы Верховная Рада уже в пятницу или во вторник решила вопрос об увольнении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя ФГИУ.

Блок Литвина претендует на пост руководителя «Укрзализныци» и ряд других должностей в структуре исполнительной власти. Как сообщил УНИАН источник во фракции блока, кроме должности главы «Укрзализныци» Блок Литвина претендует на должность главы Госкомрезерва, ГК «Хлеб Украины», «Укртрансгаз», Госкомзем.

Источник отметил, что решение об этих кадровых назначениях может быть принято на сегодняшнем заседании правительства.

При этом источник уточнил, что Блок Литвина не претендует на должности министров, в том числе и министра транспорта.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Верховной Раде Украины было официально объявлено о подписании коалиционного соглашения между фракциями БЮТ, “Наша Украина – Народная самооборона” и Блоком Литвина. Соответствующее заявление перед закрытием пленарного заседания сделал председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

От фракции НУ-НС коалиционное соглашение подписали 37 депутатов из 72-х.

В Партии регионов заявляют, что коалиции в ВР нет, а правительство должно уйти в отставку. Народный депутат от Партии регионов Ярослав СУХИЙ заявил сегодня на заседании парламента, что в соответствии со ст. 83 Конституции Украины, в Верховной Раде формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входит большинство от состава парламента. Он обратился к представителям фракций БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина с требованием обнародовать подписи народных депутатов под коалиционным соглашением. Лидер партии “Единый Центр”, народный депутат Игорь КРИЛЬ заявляет, что коалиционное соглашение – это гарантия сохранения рабочих мест премьер-министра, председателя Верховной Рады и министров. По его словам, “вместо плана выхода страны из экономического кризиса, которым должно было стать коалиционное соглашение, мы получили очередную версию «Украинского прорыва». И.КРИЛЬ отметил, что в то время, «когда в стране зашкаливает уровень безработицы, в коалиционном соглашении об этом – только общие декларации». Сейчас в Украине около 8% безработных, а рост их количества эксперты прогнозируют на январь-февраль 2009 года.

ВР отменила сроки использования жилищных чеков для приватизации государственного жилого фонда. Парламент принял постановление «Об отмене постановления Верховной Рады Украины «О продлении срока использования жилищных чеков для приватизации государственного жилого фонда».

Данным постановлением предусмотрена, по существу, отмена любых сроков, ограничивающих возможность использования чеков.

Депутаты приняли в первом чтении изменения к законодательству по кредитным союзам. Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам деятельности системы кредитной кооперации». Документ упорядочит вопросы государственной регистрации, получения статуса финансового учреждения, лицензирования кредитных союзов.

Законопроектом предусмотрено согласование между собой норм Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины, а также законов «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», «О кредитных союзах», «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» и «Об организации формирования и обращения кредитных историй». А также введение единых терминов и понятий и единых подходов к принципам деятельности кредитного союза.

ВР внесла изменения в закон о Таможенном тарифе. Принят Закон «О внесении изменений в Закон «О Таможенном тарифе», учтя предложение Президента Украины. Закон направлен на имплементацию в рамках национального законодательства международных договоренностей Украины по поводу приведения ставок ввозной пошлины на продукцию и товары в соответствие с уровнем, определенным графиком тарифных обязательств Украины по товарам на 2008 год, который является неотъемлемой частью Протокола о вступлении Украины в ВТО.

НКРЭ отменила свое постановление об установлении прогнозной оптовой цены на электроэнергию на январь. Как пояснил УНИАН начальник управления энергорынка НКРЭ Сергей ВЫШИНСКИЙ, комиссия решила отменить свое решение до утверждения единых розничных тарифов для энергоснабжающих компаний на январь.

«Мы (управление энергорынка НКРЭ - УНИАН) ждем расчетов по единым тарифам и, опираясь на них, будем рассчитывать прогнозную оптовую цену. Потому что мораторий на пересмотр тарифов касается единых тарифов и не обязательно касается прогнозной оптовой цены», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, своим постановлением от 15 декабря №1381 НКРЭ оставила прогнозную оптовую цену электроэнергии на январь 2009 года на уровне декабря – 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС). Данный уровень цены уже дважды фиксировался комиссией на уровне ноября.

ЕБРР принял решение об открытии "Укрэксимбанку" кредитной линии на 50 млн. долл. Кредит является продолжением финансирования общей Программы энергоэффективности в Украине, в реализации которой ОАО «Укрэксимбанк» принимает участие с апреля 2007 года.

Ющенко просит правительство принять меры для удовлетворения потребностей рынка труда в квалифицированных рабочих. Об этом идет речь в письме В.ЮЩЕНКО на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО. «Сейчас стало очевидно, что сокращение объемов и качества квалифицированных рабочих привело к структурному несоответствию подготовленных кадров потребностям рынка труда в профессионально-квалификационном разрезе, и из-за этого страдает развитие ведущих отраслей хозяйства, особенно наукоемких», – отмечает Президент. Одной из причин такой ситуации В.ЮЩЕНКО считает недостаточное внимание к профессионально-техническому образованию, утрату в значительной мере материальной и методологической базы обучения рабочих.

«В первую очередь представители местных органов исполнительной власти, просветительской и научной общественности обеспокоены тем, что без надлежащего изучения вопроса и внесения изменений в законы Украины об образовании правительство намеревается принять решение о делегировании функций финансирования государственных профессионально-технических учебных заведений, которые подчинены Министерству образования и науки Украины, областным бюджетам и внести этот вопрос в проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год». Они убеждены, что эксперимент с финансированием этих заведений из местных бюджетов является преждевременным и опасным и может привести к разрушению школы подготовки кадров рабочих в Украине», отмечает В.ЮЩЕНКО.

Учитывая изложенное, Президент просит правительство принять меры для удовлетворения перспективных потребностей отечественного рынка труда в квалифицированных рабочих, решения проблемных вопросов в системе профессионально-технического образования, в частности недопущения передачи финансирования государственных профессионально-технических учебных заведений на местный уровень.