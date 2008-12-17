Вода ТМ ”Эталон” получила международный сертификат качества NSF International

ООО "Компания Субос" - производитель артезианской негазированной питьевой воды ТМ «Эталон», подтвердила соответствие продукции жёстким требованиям международных стандартов качества и получила международный сертификат качества NSF International. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Компании Субос".

«Наличие сертификата NSF открывает возможность выхода продукции ТМ «Эталон» на международный рынок, повышает конкурентоспособность товара и укрепляет доверие к питьевой воде «Эталон» как к безопасному и высококачественному продукту», - отмечается в пресс-релизе "Компании Субос".

В пресс-службе подчеркнули, что впервые бутылированная вода отечественного производства признана независимой некоммерческой организацией NSF высококачественным продуктом, который соответствует международным стандартам.

Международный сертификат качества NSF ООО "Компания Субос" получила 7 ноября текущего года на всю продукцию ТМ «Эталон».

В "Компании Субос" объяснили, что процесс сертификации по стандартам NSF оказался длительной процедурой, состоящей из нескольких этапов.

На первом этапе, в июле 2007 г., специалисты NSF произвели проверку производства питьевой бутылированной воды ТМ «Эталон», которая охватила весь технологический процесс – от стадии добычи воды со скважины - до транспортировки конечному потребителю.

На втором этапе, в августе 2007 г., представители NSF отобрали образцы питьевой воды для анализа в специализированной лаборатории NSF в Барселоне (Испания), где был произведен анализ по 150 физико-химическим и 7 микробиологическим показателям.

На третьем этапе проводилась тщательная проверка каждого процесса - от водоподготовки до организации хранения и транспортировки готовой продукции.

В ноябре 2008 г., после повторного аудита производства и доставки, директору предприятия по производству артезианской негазированной питьевой воды ТМ «Эталон» был вручен сертификат NSF International.

Справка УНИАН."Компания "Субос" с 1998 года специализируется на производстве и доставке артезианской питьевой воды ТМ Эталон. Вся продукция сертифицирована, а производственный комплекс имеет «Аттестат производства» Госстандарта Украины. Подробнее о компании читайте: http://www.etalon.com.ua/site/telo.php

NSF International - международная некоммерческая организация, сфера деятельности которой охватывает вопросы защиты окружающей среды, охраны здоровья человека, безопасности пищевых продуктов и питьевой воды. Организация была создана в 1944 году в Соединенных Штатах. Сегодня офисы NSF International располагаются в девяти различных регионах мира, а по программам NSF проверено более десяти тысяч компаний по всему миру, в том числе огромные транснациональные корпорации и небольшие фирмы, занимающиеся выпуском пищевой продукции или питьевой воды.

Добровольная сертификация и аудит по стандартам международной организации NSF International предъявляет жёсткие требования к производителю и производственным процессам, гарантируя высокое качество и безопасность изготовляемых пищевых продуктов.

Сегодня NSF – единственный центр по безопасности питьевой воды и пищевых продуктов, с которым сотрудничает Всемирная организация здравоохранения. Подробнее о сертификации читайте: http://nsf.com/.