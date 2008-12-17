ЗАО «Крафт Фудз Украина» не планирует сокращать работников. Об этом сообщила журналистам директор отдела человеческих ресурсов компании Оксана СЕМЕНЮК на встрече 16 декабря.

«Не планируем сокращений ни на фабриках, ни в офисе, наоборот набираем работников», - сказала она.

По словам О.СЕМЕНЮК, компания в это году увеличила заработную плату своим работникам в среднем на 30%, в следующем году планируется увеличение на 20%.

Справка УНИАН. ЗАО «Крафт Фудз Украина» (КФУ) является украинским предприятием, которое входит в группу компаний «Крафт Фудз Инк.», крупнейшего в мире производителя упакованных продуктов питания. КФУ является одним из лидеров на рынке пищевых продуктов Украины во всех трех категориях, в которых представлена продукция компании: кофе, шоколадные изделия, соленые снеки. КФУ является одним из крупнейших в Украине пищевых предприятий, работающих на рынке продуктов питания Украины с 1994 года.

В состав предприятия входят: Тростянецкая шоколадная фабрика «Украина» и Вышгородский филиал по производству чипсов и фасовке кофе. С 2003 года ЗАО «Крафт Фудз Украина» отвечает за сбыт продукции на рынке Молдовы, а с 2005 года – на рынках Беларуси, Грузии, Армении и Азербайджана. ТМ: «Корона», Milka, «Шоколадная фабрика «Украина», Siesta; «Люкс»; Jacobs, Maxwell house, Carte noire.