Учимся выживать по-аргентински

В связи с усугублением экономического кризиса в мире все более модным становится новое течение, представители которого получили название “выживальщики”. Философия, исповедуемая ими, достаточно проста – мир ожидает катастрофа, к которой необходимо готовиться уже сейчас. Готовиться, чтобы выжить.

Между тем, до 12 декабря с.г. отношение к теории “выживания” в Украине, и тем более в Киеве, было достаточно скептическим. Однако, по-настоящему страшно стало после того, как утром 12 декабря большинство киевлян эмоционально рассказывали, как провели ночь в холодной квартире, температура в которой нередко не превышала 16 градусов, а в Интернете можно было прочитать бодрые заявления столичного мэра, что он сам умывается/обливается холодной водой, что, между прочим, рекомендует делать и другим. Тем более, что долг за газ Киева так просто не исчезнет, равно как и долги тысяч других населенных пунктов Украины, которые находятся в куда более тяжелом положении. Не хочется быть пессимистом, но ситуация в дальнейшем, конечно, не улучшится, а скорее наоборот, есть все основания для ухудшения. Поэтому, возможно, все-таки пришло время ознакомиться с азами теории “выживания”.

Сразу стоит отметить, что наиболее полные и практические советы по выживанию в Интернете можно найти со ссылкой на анонимного автора, пережившего Аргентинский кризис 2001 года. К слову, данный кризис имеет кое-что общее и с тем, что сегодня происходит в Украине, по крайней мере, с теми мерами, которые предпринимаются в нашей стране во избежание кризиса. Так, чтобы избежать обвала национальной валюты и коллапса банковской системы аргентинское правительство умудрилось заморозить на несколько лет срочные долларовые депозиты населения в банках, а все долларовые счета, превышающие сумму 100 тыс. долл., должны были быть в обязательном порядке конвертированы в национальную валюту. Но это и другие принимаемые правительством меры только подталкивали страну к дальнейшему росту безработицы, голоду, и, наконец, к дефолту, который и произошел в конце 2001 года. За дефолтом последовали массовые беспорядки, закончившиеся вооруженными столкновениями, а также очень долгий и мучительный путь, который прошла страна, чтобы встать с колен после случившейся катастрофы. Все это и пережил автор пособия по выживанию. Перейдем к краткой выжимке его советов, как пережить надвигающуюся экономическую катастрофу…

Как обогреться… Качество газа, как правило, падает. Старайтесь иметь дома электрические плитки. Если прекратят подачу электричества и газа, то кемпинговые печи могут оказаться полезными, если вы имеете запас дров или галловых баллонов. В то же время вы сможете хранить лишь ограниченное количество сжатого газа и, как только запасы закончились, вы остаетесь один на один с проблемой, если магазины закрыты. В любом случае, город, который остается без газа и света более чем на две недели, является смертельной ловушкой, выбирайтесь оттуда пока не слишком поздно.

Готовность к исчезновению сервиса

С каким бы сценарием развития ситуации вы не столкнулись, вероятнее всего, качество услуг заметно пострадает или сервис исчезнет вовсе. Проанализируйте заранее возможные сценарии, какие услуги могут быть затронуты кризисом в вашем районе. Если не будет электричества, чтобы приготовить мясо из вашего холодильника вы можете высушить его или законсервировать. Позаботьтесь о принадлежностях, которые вам потребуется для выполнения этих задач, прежде чем вы действительно начнете в них нуждаться.

А если обесточили...

Реальная проблема начинается, когда вы проведете больше, чем несколько часов без света. Люди застревают в лифтах, пища гнилая, больницы, у которых имеется запас топлива для генераторов всего на несколько часов, не работают. Без электричества дни становятся намного короче. Преступность также растет. Поэтому свое поведение нужно продумать заранее.

Не забудьте о золоте и товарах первой необходимости Помимо каких-либо золотых банковских запасов, купите много мелких золотых колец и других драгоценностей. Если случится кризис, вы не потеряете на них деньги, как при продаже золотых депозитов.

Кроме того, выживальщикам советуют рассмотреть более детально, что используется регулярно и что, как вы ожидаете, вам будет необходимо после кризиса. Подумайте, где производят эти товары. Если их производят не в вашей стране, то они либо сильно вырастут в цене, либо их вовсе не будут ввозить. Почему так происходит? Анонимный автор объясняет это на примере губной помады. «Помада стоила 4$ до кризиса, потом $20, а 2 месяца спустя её уже не импортировали. В компании «NN» посчитали, что в данном месте больше нет рынка для помады в 4$, которая теперь стоит 20 долларов, и сегмент рынка, который имел обыкновение её покупать, теперь тратит свои деньги на что-то другое, вроде еды».

Конечно, в условиях Украины некоторые советы выживальщика из более теплой Аргентины могут оказаться и не такими эффективными. В первую очередь, это касается газа. Как показал киевский опыт последних дней, довольно сложно наладить на длительное время полноценный обогрев квартиры за счет автономных источников питания, когда на улице стойкая минусовая температура. К тому же не следует забывать, что большинство пострадавших от холодов в Киеве живут в высотных домах, поэтому расположение газовых баллонов в малометражных киевских гостинках довольно таки проблематично. Не стоит также забывать, что одновременная попытка многих тысяч квартир в микрорайоне воткнуть в розетку штепсель обогревателя может закончиться острым энергетическим кризисом - ну неприспособлены наши электросети к таким нагрузкам. Для массового обогрева электричеством специальные кабеля прокладывать надо. Опять таки, в наших стесненных городских условиях довольно сложно создать по-настоящему серьезный запас продуктов питания на длительное время. Поэтому напрашивается один довольно логичный вывод – вспомнить наш опыт выживания девяностых, а именно - повальное увлечение земельными наделами. Только, конечно, с учетом сегодняшних реалий его можно было бы расширить, и к земельному наделу добавить еще и дом. Именно частный дом со своим огородом и садом может обеспечить нам наибольшую автономию и независимость от прихотей городских властей и мирового кризиса. К тому же в последнее время недвижимость за городом стабильно снижается в цене и перестает быть роскошью. Если учесть еще советы выживальщиков о необходимости крайней удаленности от сосредоточения наибольшей опасности - крупных мегаполисов, то дом где-нибудь в глубинке Черниговщины или Полтавщины может обойтись вообще в копейки. Пускай даже если кризис пройдет стороной – свой сад всегда пригодится…

На первый взгляд настрой выживальщиков может показаться слишком мрачным. «Не думайте (будете не правы), что кризис станет для вас новым стартом, все ваши проблемы испарятся, и вы начнёте всё снова в прекрасном новом мире. Это - не сработает. Напротив, всё станет хуже, маленькие проблемы вырастут в большие, более серьёзные. Если вы выпивали, вы станете пить ещё больше, если вы часто были без работы, то годами будете безработным, если больны – вам будет труднее получить медицинскую помощь», - считают советчики. В то же время, они подчеркивают, что людям, настроенным негативно, во время кризиса придётся труднее. Через него пройдут позитивно настроенные, добродушные люди.

Главное заключение советчиков - знайте, что есть опасности и непредсказуемые ситуации, и готовтесь как можете. Но никогда не забывайте жить наиболее полной жизнью. Мы с вами не знаем, надолго ли мы здесь на Земле, так что сделайте все возможное каждую минуту. Выживальщик не должен быть пессимистом, он всегда должен быть позитивно настроен, счастлив, и наслаждаться жизнью более чем кто-либо, потому что он как никто другой понимает, что каждая минута мира ценна и уникальна…

Андрей Гарасим (УНИАН)