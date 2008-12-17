Объявлены победители конкурса «Благотворитель года – 2008».

„Благотворителем года – 2008” были названы транснациональная компания „Кока-кола Украина Лимитед”, отечественная компания (в номинации „Большой бизнес”) Группа компаний „НІКО”, ряд благотворительных фондов – „Центр социальных программ компании РУСАЛ в Украине”, Виктора Пинчука „Колыбель детской надежды”, „Каритас Украина”, частные лица, общественные организации. Имена победителей озвучила председатель жюри конкурса, президент «Центра филантропии» Светлана КУЦ 12 декабря в Киеве во время пресс-конференции оргкомитета Национального конкурса "Благотворитель года".

В этом году в конкурсе приняли участие 108 благотворителей, которые осуществляют свою деятельность в 25 регионах Украины и на общенациональном уровне.

«Свидетельством серьезности и системности работы по укреплению благотворительского движения в Украине является тот факт, что компания, прошлогодний победитель „Благотворителя года-2007” - Группа компаний „ФОКСТРОТ” стала партнером нынешнего конкурса и учредила собственную номинацию – „Детская и молодежная инициатива в благотворительности”. Приз для победителя от благотворителя поедет в Крым в лагерь „Лесной” Международного детского центра „Артек”, - сказал председатель оргкомитета конкурса Сергей ЛЕТЕНКО.

Директор Украинского Форума благотворителей Анна ГУЛЕВСКАЯ-ЧЕРНЫШ отметила, что в этом году увеличились финансовые потоки на благотворительность, наибольшее количество благотворителей – отечественные бизнесмены, которые в экономике являются конкурентами, но научились сотрудничать между собой на ниве реализации полезных социальных инициатив.

Подобную тенденцию подтверждает и член жюри конкурса, заместитель директора ГК „ФОКСТРОТ” по связям с общественностью Людмила ЛОЗОВАЯ: „ФОКСТРОТ” и Благотворительный фонд „Крона” Группы компаний „НІКО” уже второй год совместно реализуют Программу адаптации выпускников школ-интернатов к социуму через организацию психологической помощи специалистов по планировании жизни, медицинского страхования, юридической поддержки и правозащиты. Большой плюс этой программы в том, что участники, получив помощь, потом сами становятся волонтерами, а, может, когда-то из них вырастут такие же благотворители, как в „НІКО” ли „ФОКСТРОТ”.

Церемония награждения победителей Национального конкурса „Благотворитель года-2008” состоится 22 декабря в столичном театре „Сузір’я”.

Организаторами второго Национального конкурса „Благодійник году” стали Всеукраинский благотворительный фонд «Детский мир», «Центр филантропии», Украинский Форум Благотворителей и Международный благотворительный фонд «Украина 3000». Генеральным партнером конкурса выступила компания „Гештальт Консалтинг Групп”, партнером конкурса выступила ГК „Фокстрот”, главным информационным партнером стало ИА „ИнтерМедиа консалтинг”.

Цель конкурса — определение и награждение выдающихся благотворителей у Украины, которые больше всего повлияли на решение острых социальных проблем.

Национальный конкурс "Благотворитель года" инициирован в поддержку Указа президента Украины об основании в Украине 14 декабря Дня Благотворителя.