Кулинич назначен главой Госкомзема

Олег КУЛИНИЧ назначен председателем Государственного комитета по земельным ресурсам.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабинета министров сообщили журналистам участники заседания.

По их данным, это назначение проведено по предложению Блока Литвина в связи с вхождением фракции в коалицию.

Справка УНИАН. Олег КУЛИНИЧ с августа 2007 года по май 2008 года являлся заместителем генерального директора ликвидированного госконцерна «Укратомпром». До этого являлся вице-президентом НАЭК «Энергоатом» по юридическим вопросам и корпоративным рискам.

Должность председателя Госкомзема с 13 февраля 2008 г. занимал Владимир ВОЕВОДИН.