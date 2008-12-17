Кулинич назначен главой Госкомзема
19:31, 17 декабря 2008Разное
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По предложению Блока Литвина
Олег КУЛИНИЧ назначен председателем Государственного комитета по земельным ресурсам.
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабинета министров сообщили журналистам участники заседания.
По их данным, это назначение проведено по предложению Блока Литвина в связи с вхождением фракции в коалицию.
Справка УНИАН. Олег КУЛИНИЧ с августа 2007 года по май 2008 года являлся заместителем генерального директора ликвидированного госконцерна «Укратомпром». До этого являлся вице-президентом НАЭК «Энергоатом» по юридическим вопросам и корпоративным рискам.
Должность председателя Госкомзема с 13 февраля 2008 г. занимал Владимир ВОЕВОДИН.
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