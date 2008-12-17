АНОНС на 18 декабря 2008 г.

Президент Украины Виктор Ющенко посетит с рабочей поездкой Николаевскую область.

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Верховная Рада работает в пленарном режиме.

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Состоится пресс-конференция председателя Совета Национального банка Украины Петра Порошенко по итогам заседания Совета НБУ.

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Коллегия Генеральной прокуратуры Украины проведет расширенное заседание по вопросам соблюдения законов при инвестировании и финансировании жилищного строительства, градостроения и земельного законодательства и осуществлении государственного контроля в этой сфере. Приглашены руководители Минрегионстроя Украины, Государственной архитектурно-строительной инспекции, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, НБУ.

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Состоится встреча председателя ГНА Украины Сергея Буряка с руководителями 10 предприятий - крупнейших налогоплательщиков на тему: “Выполнение крупными налогоплательщиками обязательств перед бюджетами всех уровней в 2008 году. Пути дальнейшего сотрудничества с налоговыми органами”. В рамках встречи планируется брифинг для СМИ.

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Пресс-конференция при участии экс-заместителя главы Национального банка Украины, советника министра экономики Сергея Яременко на тему: «Монетарная и валютно-курсовая политика НБУ направлена на развал банковского сектора и всей экономики.

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Пресс-конференция Украинской межбанковской Ассоциации членов платежной системы "ЕМА" на тему: «Деятельность членов платежной системы по противодействию «карточной» преступности».

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Пресс-конференция председателя ГлавКРУ Украины Николая Сивульского на тему: «Предварительные результаты работы органов государственной контрольно-ревизионной службы за 2008 год и основные направления контрольно-ревизионной работы на 2009 год».

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Состоится заседание правления Ассоциации городов Украины и общин. Вопросы: “О первоочередных мерах Ассоциации городов Украины и общин по обеспечению жизнедеятельности территориальных общин в условиях финансово-экономического кризиса”.

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Состоится Учредительный съезд Объединения организаций работодателей Украины. В работе съезда примут участие: президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, народный депутат Украины Анатолий Кинах, руководители областных и отраслевых организаций работодателей.

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Состоится подписание Меморандума о взаимопонимании между Счетной палатой Украины и Всемирным банком и брифинг председателя Счетной палаты Украины Валентина Симоненко и директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартина Кайзера.

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Состоится web-конференция с генеральным директором страховой компании QBE Украина» Олегом Сосновским и руководителем департамента андеррайтинга «QBE Украина» Святославом Ярошевичем.