Главное на 17 декабря (вечер)

Макроэкономические новости.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз ВВП Украины на 2009 год до уровня минус 5%, сообщил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ. По его словам, такой прогноз был сделан МВФ два дня назад.

«МВФ обновил свои прогнозы, и два дня назад мы получили информацию, что они делают апдейт, и у них уже цифра минус 5 (прогноз ВВП - УНИАН)», - сообщил Р.ЖУКОВСКИЙ. Вместе с этим, он отметил, что Секретариат Президента соглашается с таким прогнозом по итогам года.

Валовой внешний долг Украины в январе-сентябре 2008 года вырос почти вдвое, или на 50,9 млрд. долл., в том числе, за июль-сентябрь - на 7,425 млрд. долл., и на 1 октября 2008 года составил 105 млрд. долл., говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Внешний долг сектора государственного управления за январь-сентябрь увеличился на 1,259 млрд. долл. – до 14,153 млрд. долл. Внешний долг органов денежно-кредитного регулирования страны увеличился на 0,745 млрд. долл. - до 0,135 млрд. долл.

Внешний долг украинских банков увеличился почти в три раза - с 14,089 млрд. долл. до 42,117 млрд. долл. При этом, объем краткосрочных обязательств вырос на 6,419 млрд. долл., до 12,884 млрд. долл.; долгосрочных – на 21,609 млрд. долл., до 29,233 млрд. долл. Внешний долг украинских банков за июль-сентябрь вырос на 3,684 млрд. долл.

Внешний долг других секторов за первых девять месяцев текущего года вырос на 19,633 млрд. долл. – до 44,339 млрд. долл.

За январь-октябрь т.г. отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса Украины составило 10,5 млрд. долл., в том числе за октябрь этот показатель составил 1,9 млрд. долл. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, за 10 месяцев т.г. отрицательное сальдо торгового баланса увеличилось до 14 млрд. долл. по сравнению с 7,6 млрд. долл. за 10 месяцев 2007 года.

Отрицательное сальдо баланса доходов за 10 месяцев т.г. увеличилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 3,3 раза, что обусловлено прежде всего значительными выплатами дивидендов по прямым инвестициям в последние два месяца (объемы выплат дивидендов за сентябрь-октябрь составили 880 млн. долл., или 47% от общей суммы выплат с начала года).

Активизация оттока средств по статье «другой капитал» в октябре т.г. вместе с сокращением притока средне- и долгосрочного капитала привела к формированию отрицательного сальдо финансового счета в размере 2,1 млрд. долл.

За январь-октябрь текущего года чистый приток капитала по финансовому счету оценен в 12,7 млрд. долл., что на 8,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года (11,7 млрд. долл.).

По данным НБУ, за январь-октябрь 2008 года объемы чистого роста прямых иностранных инвестиций оценены в 8,9 млрд. долл., что на 10% больше, чем за соответствующий период прошлого года (8,1 млрд. долл.). В том числе в октябре чистый прирост прямых иностранных инвестиций (0,4 млрд. долл.) был самым низким за текущий год и в 2,2 раза меньше, чем среднемесячное значение на протяжении 2007-2008 годов.

Согласно сообщению Нацбанка, на протяжении последних двух месяцев наблюдается резкое увеличение объемов чистого оттока средств по статьей «другой капитал». В октябре 2008 года они достигли уровня в 2,8 млрд. долл. против 1,5 млрд. долл. в сентябре и 0,55 млрд. долл. в среднем за первые восемь месяцев текущего года.

Основным фактором формирования такого значительного сальдо стало увеличение объемов оттока наличной валюты из банковской системы (2,5 млрд. долл.).

Сегодня состоялось заседание Кабмина.

Правительство приняло Постановление об уточнении основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2009 год. Об этом УНИАН сообщили в секретариате Кабинета министров Украины.

Как сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, в соответствии с данным решением, в основу прогноза положен оптимистичный сценарий развития экономики, в частности предусматривается рост ВВП на уровне 0,4% к предыдущему году, индекс потребительских цен – 109,5% (декабрь к декабрю), индекс цен производителей – 112%.

По словам Б.ДАНИЛИШИНА, уточненные макропоказатели учитывают последствия реализации системных антикризисных мероприятий правительства. Министр отметил, что уточненные макропоказатели предусматривают улучшение динамики мировых цен, а соответственно – спрос на внешних рынках металла.

Правительство также прогнозирует существенное замедление инфляционной динамики, по сравнению с предыдущими двумя годами вследствие сокращения или существенного замедления роста внутренних цен. В частности, индекс потребительских цен на 2009 год прогнозируется на уровне - 9,5%.

Правительство на заседании в среду рассмотрело и приняло за основу проект Программы деятельности Кабинета министров Украины в кризисный и посткризисный периоды. Как сообщили УНИАН в секретариате Кабинета министров Украины, проект программы учитывает положение Коалиционного соглашения и актуальные задачи правительства, определенные Программой деятельности «Украинский прорыв: для людей, а не политиков».

Программа учитывает предложения и замечания министерств и ведомств, центральных органов исполнительной власти, а также перечень инфраструктурных проектов, реализация которых должна быть направлена на достижение программных целей.

В программе доработан раздел «Украина и мир», а также другие разделы программы в части европейской интеграции и международного сотрудничества.

Также документ дополнен перечнем законопроектов и перечнем инвестиционных и инновационных проектов, направленных на выполнение программы и разделом о влиянии мирового кризиса на экономику Украины.

Кабинет Министров утвердил план первоочередных мер по выполнению обязательств Украины в рамках членства во Всемирной торговой организации. Согласно плану мероприятий, начинаются переговоры по вопросам присоединения Украины к Соглашению о государственных закупках, а также к Соглашению о торговле гражданской авиатехникой. Также планируется подать странам-членам ВТО информацию о максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных препаратов и других загрязняющих веществ в пищевых продуктах, которые действуют в Украине, и информацию в Интегрированную базу данных ВТО о таможенных тарифах и импорте товаров.

План предусматривает оказание внутренней поддержки производителям сельскохозяйственной продукции в соответствии с механизмом, предусмотренным соглашениями ВТО. Кроме того, правительство приведет нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти в соответствие с обязательствами Украины в рамках ВТО и проведет анализ проектов нормативно-правовых актов на соответствие нормам соглашений ВТО.

Кадровые назначения.

Михаил КОСТЮК назначен генеральным директором Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ. Он отметил, что это назначение проведено по предложению Блока Литвина в связи с вхождением фракции в коалицию.

Олег КУЛИНИЧ назначен председателем Государственного комитета по земельным ресурсам.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабинета министров сообщили журналистам участники заседания. По их данным, это назначение проведено также по предложению Блока Литвина.

Михаил ПОЖИВАНОВ назначен заместителем министра экономики Украины. Богдан ДАНИЛИШИН уточнил, что М.ПОЖИВАНОВ стал десятым его заместителем.

Валютный рынок.

Торги на межбанковском валютном рынке сегодня завершились в диапазоне 9,3-9,6 грн/долл. Согласно данным компании "ИнтерБизнесКонсалтинг", торги по евро завершились в диапазоне 13,06-13,49 грн/евро. НБУ выходил на межбанк с продажей доллара по курсу 7,66 грн/долл.

Открылись торги по доллару ростом котировок – 8,35-8,53 грн/долл., торги по евро открылись в диапазоне 11,82-12,09 грн/евро.

Международные новости.

В ноябре этого года годовая инфляция (ноябрь к ноябрю) в зоне евро составила 2,1% против 3,2% в октябре 2008 года, во всех странах-членах Европейского Союза (ЕС-27) – 2,8% против 3,7% в ноябре-2008. Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с октябрем 2008 года, в ноябре была зарегистрирована дефляция в еврозоне на 0,5%, в ЕС-27 - на 0,4%.

Члены нефтяного картеля ОПЕК готовы сократить объем добычи нефти на 2 млн. баррелей в день.

Это решение ОПЕК подтвердил министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Наими, сообщает Би-би-си. По словам Али Наими, среди стран-членов организации по этому вопросу достигнут консенсус. Нынешнее сокращение объемов добычи - самое значительное в истории.

Министры стран ОПЕК также призывают к проведению международных переговоров и выработке срочных мер в связи с обвалом цен на нефть.