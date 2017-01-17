"Укрспирт" и дальше будет производить контрафакт - эксперты

Причем эта проблема в ближайшее время не будет решена, считают эксперты.

«Вопрос «Укрспирта» является вопросом фантастической коррупции, которая существует вокруг каждого из заводов, входящих в концерн. За каждым предприятием стоят чьи-тоинтересы. Это - источник обогащения, контрафактной продукции и т.д.» - так срыв обещанной со времен Революции Достоинства приватизации предприятия комментируетэкономист Борис Кушнирук.

При этом он видит реальные механизмы, которые бы позволили при наличии политической воли давно закрыть данный вопрос.

«Там в совокупности 60 предприятий, причем реально из себя хоть что-то представляют 15-20, остальные - «теневые»предприятия, которые могут быть формально закрыты, но на которых продолжает изготавливаться контрафактный спирт. Однако, на сегодняшний момент, к сожалению, мы не видим со стороны правительства ответственного подхода к этому вопросу. Правительство провалило приватизацию в 2015 году, в 2016-м, и что-то мне подсказывает, что при таком настроении оно ее провалит и в 2017-м », - считает он.

Бывший вице-премьер министр Украины Владимир Лановой также убежден, что именно чиновники, в частности руководства МинАПК, виноваты в том, что концерн и дальше продолжает производить контрафактный спирт.

«Он не хотят проводить такую приватизацию, которая проводится в Европе: это широкая приватизация при продаже акций розничным инвесторам, недопущение частных монополий. У нас же все наоборот… Те ребята, которые пришли из частных инвестиционных компаний — министр финансов, министр агропромышленности, еще какие-то там есть, - они совершенно не понимают, что такое общественная организация, общественное производство. Непонятны их мотивы. В чем их интересы? На кого они работают? О чем они думают, когда приходят на рабочее место? Это точно не связано с прогрессом всей экономики», - полагает он.

Напомним, что инициативная группой людей, пострадавших от суррогатного алкоголя, в понедельник обратилась к руководству государства с требованием завершить расследование фактов отравления и уволить чиновников, способствующих распространению нелегальной некачественной продукции, в частности, руководство концерна «Укрспирт» и главу МинАПК Тараса Кутового.

По мнению авторов письма, концерт «Укрспирт» превратился в крупнейшего поставщика контрафактного спирта в стране и, де-факто, является главным источником угрозы здоровью граждан. В то же время, МинАПК, которое должно контролировать ситуацию, предпочитает ничего не замечать, участвуя в распределении криминальных доходов.

Принять закон о демонополизации спиртовой отрасли от Украины требует также Международный валютный фонд. Согласно обнародованному проекту меморандума правительства с МВФ, это условие является одним из триггеров для предоставления нового транша кредита в рамках программы EFF.