Рада приняла в первом чтении законопроект о корпоративных договорах

За принятие законопроекта №4470 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о корпоративных договорах" за основу проголосовали 264 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Презентуя законопроект, народный депутат Виктория Пташник отметила, что данный документ регламентирует заключение корпоративных договоров между собственниками компаний для того, чтобы избежать спорных ситуаций при управлении предприятием.

Читайте такжеДепутаты ужесточили выдачу кредитов и повысили права заемщиков

"Законопроект позволяет при помощи корпоративного договора договариваться между собой (участникам и собственникам обществ – УНИАН) для решения спорных ситуаций, даже если в будущем участники поссорятся между собой", – сказала она.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в декабре 2016 года приняла в первом чтении законопроект, который позволит усовершенствовать корпоративное управление в обществах с ограниченной ответственностью, создавать в них наблюдательные советы и заключать между участниками корпоративные договоры, что будет способствовать увеличению привлекательности данной формы ведения бизнеса для инвесторов.