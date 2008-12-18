Число безработных в Украине к весне может вырасти в 2 раза

Число безработных в Украине на 1 января достигнет 870 тыс., а к 1 апреля 2009 года может удвоиться и составить 1 млн. 520 тыс. человек против 694,8 тыс. официально зарегистированных на 1 декабря 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз экспертов сообщил Президент Украины Виктор Ющенко, открывая вчера совещание по вопросам минимизации роста безработицы в Украине.

Президент констатировал, что в последние несколько месяцев нарастает тенденция к сокращению рабочих мест. Вдвое возросло количество людей, которые ежедневно обращаются за помощью в трудоустройстве в службу занятости (10-12 тысяч человек; в начале ноября этот показатель составлял 5-7 тысяч).

В.Ющенко отметил, что с начала года прирост безработицы составил 12%.

Глава государства призывал всех чиновников сделать все, чтобы этот прогноз не исполнился.

По словам Президента, общие усилия правительственных и местных органов власти, профсоюзов, работодателей должны быть направлены на то, чтобы минимизировать негативные последствия этой сложной ситуации (прежде всего, предотвратить потерю рабочих мест через ведомственные, правительственные и законодательные решения).

«Убежден, что мы можем сотням тысяч людей обеспечить занятость и дать шанс для нормальной жизни», - сказал Президент.

Профсоюзы заявили о готовности вывести людей на улицы в знак протеста против массовых сокращений. В ряде городов прошли акции протеста против нарушения прав трудящихся.