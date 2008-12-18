Бюджетники могут потерять месяц страхового стажа - Папиев

Если размер минимальной зарплаты для работников бюджетной сферы будет зафиксирован на уровне 545 грн., за полгода бюджетники потеряют месяц страхового стажа, считает народный депутат Украины Михаил ПАПИЕВ, министр труда и социальной политики оппозиционного Кабинета Министров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, об этом он сказал, комментируя решение правительства, согласно которому, зарплата работников бюджетной сферы "замораживается" на уровне 545 гривен с 1 декабря 2008 года.

По его словам, 545 гривен – это минимум, который используется для установления тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной сетки. Соответственно, данное решение повлияет и на расчет пенсии, и на две ее составляющих: коэффициент стажа и коэффициент зарплаты.

Как объяснил депутат, для того, чтобы был засчитан один месяц страхового стажа работающим гражданам, нужно зачесть в Пенсионный фонд 35,2% от минимальной зарплаты, то есть от 605 гривен (с 1 декабря минимальная зарплата в Украине составляет 605 грн.) – 212,96 гривен. Из 545 гривен бюджетники смогут уплатить в Пенсионный фонд за месяц только 191,84 гривны, поэтому страховой стаж будет засчитан не за месяц, а только за 27 дней.

«Аналогичная ситуация у квалифицированных специалистов, должностные оклады которых установлены в коэффициентах от первого тарифного разряда и будут пропорциональны 545 грн., а не 605 грн., то есть потери в зарплате и в персонифицированном учете для начисления пенсии составят 10%. Опять же, минус при начислении пенсии», - отметил М.ПАПИЕВ.

«То есть, в случае непринятия госбюджета на 2009 год, бюджетники будут терять и в зарплате и в страховом стаже. Что касается повышения уровня благосостояния украинцев, то здесь идет так называемый «лукавый» счет и правительство продолжает доить народ, хотя он уже и так стоит на подпорках», - добавил М.ПАПИЕВ.

Как сообщалось, в соответствии с постановлением правительства, формирование размера ставки 1 разряда тарифной сетки в бюджетной сфере будет осуществляться, исходя из минимума в размере 545 грн.