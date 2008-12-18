В Крыму растет задолженность по зарплате

В Крыму по данным на 1 ноября общая сумма невыплаченной заработной платы составила 50 млн. 586,0 тыс. грн., что на 13,3% больше, чем на 1 января 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Из общего объема долга более трети - 39,5% - приходится на экономически активные предприятия. Объем долга равнялся 7,1% фонда оплаты труда, начисленного в октябре.

С начала года наибольшие темпы роста задолженности имели место на предприятиях транспорта, в сфере исследований и разработок, в легкой промышленности.

Своевременно не получили заработную плату 6,1 тыс. штатных работников, что составляет 1,5% от общей численности работников, занятых в экономике. При этом каждому из них не выплачено в среднем 2 780 грн., что в 1,6 раза превышает среднюю заработную плату в октябре.

Сумма долга по выплате помощи в связи с временной потерей трудоспособности на протяжении октября увеличилась на 32,6%, а потерпевшим на производстве при выполнении трудовых обязанностей за счет средств предприятий осталась без изменений и на начало ноября 2008г. составила, соответственно, 281,5 и 61,0 тыс. грн.