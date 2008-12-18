В Харькове подорожал проезд в метро

11:54, 18 декабря 2008
Разное
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Исполком Харьковского городского совета 17 декабря согласовал новый тариф на проезд в городском метрополитене.

По информации сайта Харьковского горсовета, стоимость поездки в метро была предложена руководством предприятия в размере 1 грн. 50 коп.

Ранее эта сумма была утверждена в облгосадминистрации и проанализирована профильными управлениями горисполкома, сообщает сайт.

Справка УНИАН. На сегодня стоимость одной поездки пассажира в Харьковском метро составляет 75 коп. 

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