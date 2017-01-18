В Фискальной службе рассказали, сколько уголовных производств открыли против своих сотрудников

Об этом сообщается на сайте ГФС.

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Согласно сообщению, по фактам злоупотребления властью со стороны работников органов ГФС в 2016 году открыто 210 производств.

«В ходе расследования уголовных производств работникам органов ГФС объявлено 189 сообщений о подозрении в совершении преступлений в сфере служебной деятельности, в том числе 84 – за получение неправомерной выгоды. В суд направлены материалы 116 уголовных производств, из них 26 должностных лиц признаны виновными в совершении преступлений», - цитируются в сообщении слова начальника Управления внутренней безопасности ГФС Юрия Шеремета.

По его словам, для предупреждения приема на работу в органы ГФС лиц, склонных к коррупции, служба во время собеседований с кандидатами применяет «детекторы лжи». По их результатам с начала года было отказано в назначении на должности 77 лицам, относящимся к компетенции главы ГФС, и 31 лицу, которые относятся к номенклатуре территориальных подразделений

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2016 года управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы открыло 378 уголовных производств в отношении сотрудников службы, из которых 69 производств – по фактам взяточничества.