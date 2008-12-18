Ющенко: В парламенте нужно ситуативное большинство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что сейчас в парламенте нужно создавать не коалицию, а ситуативное большинство.

Об этом он сказал в интервью газете “Україна молода» (№ 239 от 18 декабря).

“Нужно думать не о том, как построить коалицию, чтобы разорвать Верховную Раду и опять взбудоражить политическое противостояние, а о том, как сконцентрироваться на прагматичных вопросах. То есть поставить планку немного ниже: вместо того, чтобы поляризовать парламент, создать в нем (ситуативное) большинство, которое не затянет нас ни вправо, ни влево, а сконцентрируется на решении текущих проблем”, - сказал он.

По словам Президента, результаты последних парламентских выборов показали, что «счет» фактически 1:1. Он отметил, что разница в два голоса очень нестабильная. “Поэтому если мы имеем цель формировать последовательную, прогнозируемую политику, нужно минимизировать противоречия между лагерями. Я не говорю, что это будет идеологически единый «клуб», но по крайней мере в тех вопросах, которые касаются экономики, антикризисных действий, логики конституционного процесса, мы должны искать толерантность и понимание”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По убеждению Президента, дальнейшие противоречия ничего, кроме краха, не дадут.

В.ЮЩЕНКО убежден в необходимости поиска понимания на наиболее прикладных вопросах, которые бы на четыре-пять месяцев дали ответ, как стабилизировать ситуацию. Президент считает, что постановка вопроса о коалиции, независимо от ее состава, поляризует парламент.

“Одна сторона, как чумы, боится коалиции между Партией регионов и Блоком Тимошенко, объясняя это тем, что у такой коалиции нет идеологии, что она опасна для наших европейских интересов, для политики безопасности и гуманитарной политики. Хоть как странно, эти силы - Партия регионов, коммунисты, БЮТ - очень близки. Политика такого большинства будет скорее социал-популистская, и общего доверия нации не получит”, - добавил он.

Президент отметил, что та часть фракции НУ-НС, которая воспитана на идеологии «Нашей Украины», не может разделять экономический курс, проводимый действующим премьер-министром. В.ЮЩЕНКО назвал этот курс “политикой популизма, которая приводит к перманентным кризисам”.

“У нас просто по-человечески нет доверия. Коалиционные соглашения подписываются не для того, чтобы их выполнять, а только для шоу-маневра - зная, что независимо от текста ни один серьезный пункт выполнен не будет. Поэтому ответить на те вызовы, с которыми мы столкнулись в результате внутреннего и привнесенного извне кризиса, парламент может при условии толерантного сотрудничества всех сил, которые в нем представлены”, - отметил он.