В Киеве создано Главное управление по подготовке Евро-2012
Решение Киевсовета
В Киеве создано Главное управление по подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали 95 из 115 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.
Этот проект решения был внесен с голоса на сегодняшнее заседание сессии заместителем Киевского городского председателя - секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ.
Он отметил, что этот вопрос является очень важным и актуальным, а кроме того, создание этого Главного управления не предусматривает увеличения численности штата аппарата КГГА, а следовательно - не нуждается в дополнительных бюджетных средствах.
При обсуждении проекта решения выступил секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта Виктор ГРИНЮК, который призвал депутатов проголосовать за это решение, несмотря на отсутствие всех соответствующих согласований этого проекта решения, и учесть важность вопроса.
Сегодняшнее решение депутатов признает утратившим действие решение о создании Управления по вопросам подготовки к проведению Евро-2012 в составе Главного управления по физической культуре и спорту КГГА.
Как сообщал УНИАН, в начале декабря экс-председатель Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений ЧЕРВОНЕНКО был назначен первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.
По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, он, в первую очередь, будет руководить подготовкой столицы к Евро-20012, и соответствующее управление, по его словам, «будет преобразовано в главное», а также будет заниматься вопросами спорта и инвестиций.