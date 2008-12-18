В Киеве создано Главное управление по подготовке Евро-2012

В Киеве создано Главное управление по подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали 95 из 115 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Этот проект решения был внесен с голоса на сегодняшнее заседание сессии заместителем Киевского городского председателя - секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ.

Он отметил, что этот вопрос является очень важным и актуальным, а кроме того, создание этого Главного управления не предусматривает увеличения численности штата аппарата КГГА, а следовательно - не нуждается в дополнительных бюджетных средствах.

При обсуждении проекта решения выступил секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта Виктор ГРИНЮК, который призвал депутатов проголосовать за это решение, несмотря на отсутствие всех соответствующих согласований этого проекта решения, и учесть важность вопроса.

Сегодняшнее решение депутатов признает утратившим действие решение о создании Управления по вопросам подготовки к проведению Евро-2012 в составе Главного управления по физической культуре и спорту КГГА.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря экс-председатель Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений ЧЕРВОНЕНКО был назначен первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, он, в первую очередь, будет руководить подготовкой столицы к Евро-20012, и соответствующее управление, по его словам, «будет преобразовано в главное», а также будет заниматься вопросами спорта и инвестиций.