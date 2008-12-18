Главное на 18 декабря (день)

Ющенко призвал Минфин и НБУ обеспечить стабильный курс гривни. Об этом он заявил сегодня после встречи с министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что главной целью сегодняшней встречи был вопрос оценки возможностей НБУ и Минфина по стабилизации на финансовом рынке, а также согласование совместных действий по выделению ресурса на выплаты пенсий, зарплат и других социальных расходов.

Президент в который раз отметил, что сегодня гривня «серьезно передевальвирована», «и главная проблема, главная атака, которая сегодня идет, – это психологический фактор. Нет доверия к курсу, нет ощущения тенденций, которые будут на валютном рынке».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для такой ситуации нет объективных оснований, поскольку сегодня на украинские счета валюты поступает больше, чем списывается с консолидированных счетов субъектов хозяйствования. Темпы экспорта сегодня выше, чем темпы импортных операций, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, добавив, что это является «фундаментальной новостью», которая это говорит о том, что в Украине нет оснований экономического объективного характера для существующего спроса на валюту.

Он в который раз отметил, что основные риски сегодня идут от наличного рынка.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что за последние три месяца было снято депозитов более чем на 3 млрд. долл. На такую же именно сумму была приобретена валюта.

Глава государства заявил, что НБУ проверит большинство банков и будет лишать их лицензий в случае выявления нарушений с валютными операциями. По словам Президента, в ближайшие дни НБУ радикально усилит контроль за банковской системой, в частности, уже проверяются 18 банков.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что будет проверена «львиная доля» украинских банков. В частности, они будут проверяться относительно обоснованности проведения кредитных операций, соблюдения действующего законодательства по обслуживанию депозитов и тому подобное. «Я как Президент заявляю, что в случае выявления нарушений эти банки должны быть лишены лицензии, кто на 3 месяца, кто на 6, а кто навсегда», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Председатель НБУ также сказал, что в отношении банков, которые вели себя некорректно в осуществления антикризисных мероприятий, будут применяться меры административного характера.

В свою очередь председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что НБУ существенно уменьшит изготовление новых денег и рефинансирование банков.

По его словам, НБУ будет проводить более оптимальную, сдержанную монетарную политику. «Это значит, что вопрос выпуска новых денег, рефинансирования и так далее, будет более ограничен», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

«Мы считаем, что уже пришел период, когда можно воздержаться от такого массового рефинансирования для закрытия проблем текущей деятельности (банков)», - сказал В.СТЕЛЬМАХ, добавив, что НБУ будет повышать «цену нашего рефинансирования».

«Цена нашего рефинансирования будет задействована по двум направлениям – это повышение учетной ставки», вторым направлением будет то, что банки должны закрывать свои проблемы текущими резервами через дополнительную эмиссию, сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ подчеркнул, что коммерческие банки продолжают использовать средства рефинансирования для работы на валютном рынке.

По мнению Секретариата, Нацбанк должен проводить рефинансирование комбанков только на уровне, необходимом для осуществления платежей, и «ни на копейку больше».

Министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК сообщил, что НБУ будет ежедневно выходить на валютные аукционы с фиксированной ценой. С сегодняшнего дня фиксированная цена 8,95 грн. за долл., завтра - 8,7 грн. за долл. При этом официальный курс доллара не будет изменяться.

Также он сообщил, что НБУ на постоянной основе будет проводить валютные аукционы.

В.ПИНЗЕНИК сказал, что НБУ и Минфин будут осуществлять шаги, которые позволят в ближайшее время значительно снизить рефинансирование коммерческих банков. «Повышение ставок по кредитам устроят в два раза, размещение депозитных сертификатов центрального банка и повышения ставок по этим депозитам на 20%», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Также чрезвычайно важным является то, что стороны договорились о том, что НАК «Нафтогаз» не будет принимать участие в межбанковском валютном рынке. По словам В.ПИНЗЕНИКА, все операции по приобретению валюты будет осуществлять непосредственно НБУ.

Министр также рассказал, что в ходе встречи речь шла и о повышении учетной ставки, «это сторона относительно спроса на доллар».

Глава НБУ сообщил, что с понедельника, 22 декабря, вступит в силу решения правления НБУ, которое изменит организационное построение валютного рынка. В.СТЕЛЬМАХ пояснил, что в соответствии с решением банки будут выкупать валюту, которую их клиенты предлагают на продажу, а потом будут ее продавать. «Мы выходим из того, что банки как агенты валютного контроля и финансовые посредники, и это их обязательство быть на рынке непосредственно субъектом валютного рынка», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Он высказал надежду, что эти меры будут иметь существенное позитивное влияние на стабилизацию валютного курса.

В.СТЕЛЬМАХ подчеркнул, что, благодаря этому решению, курс доллара будут формировать не отдельные банки или продавцы валюты, поскольку станет невозможным выходить на межбанк «с провокационными заявками» на продажу валюты.