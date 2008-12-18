Секретариат Президента не исключает отставку Стельмаха
Заместитель главы Секретариата
Заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ не исключает освобождения Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Секретариате Президента.
Отвечая на вопрос журналистов, можно ли считать результаты сегодняшней встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с В.СТЕЛЬМАХОМ и министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ первым шагом в направлении освобождения В.СТЕЛЬМАХА от должности, А.КИСЛИНСКИЙ сказал, что «для Президента нет священных коров».
По его словам, если поручения Президента и в дальнейшем не будут выполняться, он будет принимать соответствующие решения.
Отметим, народный депутат Украины от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении с должности председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА.
Соответствующий проект постановления (№3502 от 18 декабря 2008 г.) зарегистрирован в парламенте.
Текст проекта "Постановления об освобождении от должности Председателя Национального банка Украины В.С.СТЕЛЬМАХА и расследовании деятельности должностных лиц Национального банка Украины относительно использования золотовалютных резервов и бездеятельности относительно стабилизации курса национальной валюты" пока не обнародован.
Напомним, 17 декабря Блок Юлии Тимошенко выступил с предложением на текущей неделе в Верховной Раде Украины заслушать главу Национального банка Украины В.СТЕЛЬМАХА с информацией о ситуации в финансовой системе Украины.
Как сообщил народный депутат от БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, 17 декабря фракция была намерена обратиться к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой пригласить на заседание В.СТЕЛЬМАХА. «Завтра, я думаю, руководитель Нацбанка, в крайнем случае, в пятницу, будет в Верховной Раде», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.
А.КОЖЕМЯКИН отметил, что на сегодняшний день Национальный банк демонстрирует «системную саботажную работу».