Глава МВФ заявила о кризисе среднего класса в развитых странах

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила на сессии Всемирного экономического форума в Давосе, что в странах с развитой экономикой происходит кризис среднего класса, в то же время на мировом уровне число его представителей растет.

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«Вместе с замедлением роста, ростом неравенства и гораздо большей прозрачностью, я думаю, что у нас есть все составляющие того, что называется кризисом среднего класса в развитых экономиках», — сказала она, передает Gazeta.ru.

Глава МВФ добавила, что за последние 40 лет численность среднего класса на мировом уровне выросла с 7% до 13%.

Ранее Кристин Лагард заявила, что неравенство граждан является одной из ключевых проблем стран с развитой экономикой и тормозит устойчивый рост.

Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 17 января.