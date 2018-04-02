Кризис ”выдавит” работодателей из политики

Произошедшее вследствие кризиса резкое падение производства в основных отраслях украинской экономики уже привело к повсеместному урезанию зарплат и принудительным неоплачиваемым отпускам. Больше всех пострадали предприятия горно-металлургического комплекса, машиностроения и химпрома. Хотя, по данным отраслевых профсоюзов, увольнения еще не приобрели массовых масштабов, но ряд собственников уже официально уведомил профкомы предприятий и местные власти о готовящихся сокращениях. Очень вероятно, что непопулярные антикризисные меры ряда работодателей поспособствуют кризису политических сил, к которым они относятся.

«Регионы» рискуют больше всех?..

Не секрет, что крупные собственники промышленных активов присутствуют практически во всех украинских партиях, но больше всего их конечно в Партии регионов. ПР всегда опиралась на электорат индустриальных районов страны, что безусловно было сильной стороной этой политической силы. Но в условиях экономического кризиса ситуация может кардинально измениться.

По мнению директора Киевского института проблем управления им. Горшенина Костя Бондаренко, уровень социальной напряженности напрямую зависит от среды проживания. «Чем больше степень индустриализации населенного пункта, тем больше степень социальной напряженности в условиях кризиса. Это социологи уже давно заметили, поэтому в восточных, промышленных областях Украины протестный потенциал будет больше, чем в среднем по Украине», - считает политолог.

Что касается того, какая из политических сил возглавит протесты промышленных областей против падения уровня жизни в условиях кризиса, то, по мнению К.Бондаренко, этот вопрос остается открытым. «Традиционно на Востоке сильны позиции Партии регионов, но это партия не только представляющая интересы Востока, это и партия работодателей. И люди, потерявшие работу, вряд ли доверят свои интересы тем, кто приходит к ним в дорогих костюмах», - отмечает политолог. По его мнению, жители промышленных районов уже начали отождествлять своих работодателей с конкретными политическими силами. «Сегодня это начинает приходить. Недавно я вернулся из поездки по нескольким городам Донецкой области и там это осознание происходит уже на низовом уровне», - добавил К.Бондаренко.

Он убежден, что Партия регионов была эффективной в «мирное время», а в условиях кризиса ее эффективность снижается. «В «военное время» эффективность Партии регионов – это эффективность конницы Буденного во Второй мировой войне», - считает политолог.

Он прогнозирует, что в условиях кризиса, в промышленных регионах Украины будут стихийно появляться новые политические формирования левого толка.

Мухи - отдельно, котлеты - отдельно

По мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимира Фесенко, ухудшение отношения к работодателю, который одновременно является членом Партии регионов или Блока Юлии Тимошенко, не приведет к прямому переносу негативного отношения на ту или иную политическую силу. «Сегодня такая тенденция на прямую не прослеживается», - считает В.Фесенко.

В то же время, по мнению политолога, в условиях кризиса падает доверие ко всем ветвям власти. «Усиливается критическое отношение к власти как таковой. Больше всего в условиях кризиса рискуют те из политических сил, которые находятся при власти. Люди не будут различать, кто больше виноват – Президент, правительство или Верховная Рада. Критическое отношение усилится ко всем политикам», - отметил В.Фесенко.

По его словам, сегодня из всех парламентских партий незначительный рост рейтинга наблюдается только у коммунистов. «У всех остальных рейтинг либо падает, либо стагнирует. Возможно, здесь косвенно, но не прямо, проявляется и тема работодателей. В частности, в Партии регионов достаточно много представителей крупного бизнеса, а Восток Украины больше всего пострадал от кризиса, но думаю, что прямой связи здесь нет», - отметил политолог.

Он еще раз подчеркнул, что «у нас люди воспринимают политику обобщенно и если они ее персонифицируют, то только через политических лидеров».

Все против всех…

Как считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, снижение рейтингов политических партий в связи с экономическими проблемами на предприятиях, принадлежащих политикам, в принципе возможно. «И этому помогут конкуренты этих политических сил. Однако, учитывая, что в рядах практически всех политических сил Украины есть собственники предприятий, то это может стать борьбой всех со всеми и особых преимуществ ни у кого не будет. Может быть на Партии регионов, члены которой являются владельцами крупных предприятий, это и может отразиться сильнее. Но, на самом деле, все будет зависеть от поведения самих партий – будут ли они себя позиционировать как идейные политические силы, а не только демонстрировать желание вернуться во власть, я имею в ввиду Партию регионов. Сегодня такой внятной позиции у них нет», - отмечает М.Погребинский.

По его мнению, развитие ситуации также будет зависеть от масштабов социального падения. «Если на улице окажутся миллионы людей и власть не сможет о них позаботиться, а власть в широком смысле включает и членов Партии регионов – это и главы местных советов, депутаты, мэры городов, то тогда мы получим протесты, направленные и против власти, и против оппозиции», - пояснил политолог.

Так или иначе, экономический кризис лишит многих политиков возможности использовать в своей риторике такие аргументы, как экономический рост в отдельно взятом регионе на фоне неэффективности общегосударственной власти. Кризис, наконец таки, наглядно продемонстрирует, что совмещение бизнеса и политики дело весьма рискованное.

Петр Черных (УНИАН)