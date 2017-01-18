Суд Южной Кореи отказался арестовывать главу Samsung
23:06, 18 января 2017Разное
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Cуд Южной Кореи отклонил запрос прокуратуры о выдаче ордера на арест фактического главы Samsung Ли Чжэ Ена.
Ли Чжэ Ен / REUTERS
Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Reuters.
Ли Чжэ Ен проходит подозреваемым во взяточничестве на фоне расследования коррупционного скандала вокруг временно отстраненной от должности президента страны Пак Кын Хе.
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Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать его 16 января.
По версии правоохранительных органов, Samsung перечислила 22 млрд вон ($18 млн) на счета фирмы, подконтрольной подруге президента Чхве Сун Силь. В обмен на это Чхве оказала давление на Национальный пенсионный фонд, чтобы он одобрил слияние двух филиалов компании.
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